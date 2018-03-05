高中木棒聯賽》棒球沙漠灌溉成綠洲 新竹成德青棒令人驚豔

〔記者羅志朋／嘉義報導〕來自新竹市的成德高中青棒隊，成軍不到10年，過去新竹是棒球沙漠，經過長期灌溉耕耘，如今已出現一小片綠洲，今天木棒聯賽四強賽成德雖以1:3不敵青棒新興強權普門，明天只能打季軍戰，不過打進四強已是隊史最佳成績。

早期新竹地區科班青棒球隊只有仰德高中，不過仰德戰績不算理想，當地棒球好手國小或國中畢業如果想繼續打球，就必須選擇到外縣市發展，8年前，成德高中部和國中部相繼成立棒球隊，有效留住新竹當地好手，目前成德高中有55名球員、國中部65名球員；102學年度木棒聯賽成德初試啼聲就拿到第7名，旅外球員林凱威和桃猿捕手江忠垣都是成德校友。

106學年度木棒聯賽成德更上一層樓，前3階段賽程累積戰績7勝2敗，第4階段賽程以9:0大勝西苑中學晉級四強賽，為隊史最佳成績，無奈今天不敵普門，無法再進一步。

成德總教練陳同霆表示，目前球隊有3分之2選手都是從國中部直升上來的，其他再找外縣市選手，這一批高三主力球員過去一年來進步很大，抗壓性也變好，「可以打到四強，大家都辛苦了，沒有責備，能打出佳績，團隊和精神是關鍵。」

雖然率隊擊敗成德，不過普門總教練邱俊文盛讚對方選手素質很好，攻守都成熟，且教練團心思細膩，是一支很好的球隊。

成德高中。（記者廖耀東攝）