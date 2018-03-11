中職》「破相」之後首次猛打 唐肇廷找回自信

統一獅打者唐肇廷。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在上月初被砸到左眼破相後，統一獅外野手唐肇廷一度沮喪到懷疑自己，今對台灣培訓隊熱身賽繳出4支4的超猛表現，不但獲選單場MVP，也找回自信笑容。

「畢竟從去年10月球季結束到現在，我已經好久沒比賽了，還滿緊張的。」唐肇廷今晚擔任先發1棒中外野手，他賽後表示其實心情是忐忑的，畢竟今天只是他「破相」之後第1場打滿全場的熱身賽。

唐肇廷在2月2日在傳接球練習時遭球K到左眼下方，不但當場血流如柱，還縫了十幾針，也讓他無法全力投入春訓。「其實被打到之後壓力滿大的，因為受傷之前我調整得不錯，受傷之後就會影響到調整進度。」唐肇廷說。

唐肇廷被球打到掛彩，縫了十幾針。（資料照，統一獅提供）

後來在他開始可以準備比賽時，又扭到右腳踝，不禁想說：「真的滿衰的。」不過唐肇廷也一直給自己心理建設，「我告訴自己要成為被需要的人。」經過今晚比賽之後，他也找回自信。

「蔗總」黃甘霖對唐肇廷的表現感到欣慰，認為他找回以前的打擊感覺，也讓獅隊外野多了可以考慮的先發人選。獅隊今晚以3：2擊敗台灣培訓隊，除了唐肇廷的4支安打是亮點，轟出兩分砲的陳鏞基也是關鍵。

統一獅打者唐肇廷。（記者黃志源攝）