瓊斯盃Live》菲律賓第三節末段狂攻 台灣藍56：57菲律賓

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 菲律賓 18 18 21 57 台灣藍 18 17 21 56

第四節

絕勝節，陳冠全籃下率先得分，不過菲律賓連續二波禁區得分，讓比分拉開至3分，也迫使台灣藍喊出暫停。

胡瓏貿籃下單打。（記者林正堃攝）

第三節

易籃後台灣藍打出一波小高潮，劉錚抄截後籃下灌籃得手，加上胡瓏貿兩罰全中與周儀翔的三分球，台灣藍領先4分。隨後劉錚連拿3分，加上胡瓏貿的三分打，台灣藍拉開分差。第三節後段，菲律賓後衛吉安2罰全中，加上連續2顆三分球，菲律賓反超比分。第三節結束台灣藍56：57菲律賓

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陳盈駿上籃得分。（記者林正堃攝）

第二節

第二節開賽，周儀翔籃下率先放進2分，加上陳冠全籃下單打得手，台灣藍要回領先。但菲律賓後衛吉安很快回敬一個三分打，不過周柏臣的上籃與陳盈駿的三分球，台灣藍再度取得領先。隨後菲律賓後衛約翰底線投進三分球，加上約瑟夫的上籃，菲律賓回敬一波攻勢。第二節剩下35秒，中鋒陳冠全籃下單打得分。第二節結束，台灣藍35：36菲律賓。



劉錚抄球後發動快攻。（記者林正堃攝）

第一節

開賽劉錚與周柏臣連拿六分，但幾波籃板球拿不住的情況下被約瑟夫砍進三分球，雙方戰成平手。暫停過後，前鋒威廉籃下連續放進4分助菲律賓超前比分。隨後陳盈駿的切入上籃與三分球連續攻下7分助台灣藍縮小至1分差。首節倒數階段，周儀翔底線砍進三分球，首節打完雙方戰成18：18平手。

陳冠全勾射得分。（記者林正堃攝）

台灣藍先發五人：陳盈駿、周儀翔、劉錚、胡瓏貿、周柏臣

菲律賓先發五人：約瑟夫、佛迪男德、約翰、拉菲爾、卡庫