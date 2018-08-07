小馬聯盟少棒賽 台灣隊二刀流獲最佳打擊獎

中華隊小將宋柏翰（右），獲頒小馬聯盟最佳打擊獎。（中央社）

〔中央社〕2018年美國小馬聯盟野馬級（11至12歲組）世界少棒錦標賽，以高雄市中正國小為班底的中華隊奪冠，陣中右投左打的宋柏翰，獲大會頒發最佳打擊獎。

今年赴美參加小馬聯盟（PONY Baseball League）野馬級（BRONCO）世界少棒錦標賽的中華隊，以中正國小為主力，並情商鼓岩、美濃國小找來3名球員助陣組成高雄市聯隊，宋柏翰就是來自鼓岩國小。

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晚間的冠軍賽對戰墨西哥隊，中華隊指派宋柏翰承擔先發投手的重任，這名身手不凡的小將與日籍二刀流球星大谷翔平一樣是右投左打，獨撐4局三振對手6人次，同時擊出3支安打，表現亮眼。

賽後的頒獎典禮，大會頒發個人獎，最佳打擊頒給宋柏翰，根據小馬聯盟發布的新聞稿，宋柏翰在本屆賽會期間的打擊率超過5成，因此獲頒這項殊榮。

宋柏翰接受中央社記者訪問表示，以前右手打擊都亂打而且打不好，小學1年級被爸爸改成左打，改造的過程沒有覺得不順，就是聽教練的話改過來就好，沒有刻意練就右投左打的本事。

談到今晚威風八面的表現，他說，就是遵照教練指示，保持平常心，直球與變化球交互運用，球進壘的角度盡量控制在好球帶的邊角，希望共同奪冠的隊友們升上國中後，再拚一次世界冠軍。

其他中華小將的表現同樣可圈可點。接替宋柏翰後援的投手、中正國小的許翔鈞，3個三振瓦解墨西哥隊最後反攻，是這場比賽提前在第5局中華隊以15比0大勝的關鍵，總計宋柏翰和許翔鈞兩人共三振墨西哥打者9人次。

打擊方面，中華隊全場擊出14支安打，尤其首局的一輪猛攻打了13人次灌進9分，奠定勝基，落後的墨西哥隊輸得越多越心浮氣躁，全場共發生7次守備失誤，且安打僅1支，高下立判。

中正國小學務主任顏盟展，賽前告訴中央社記者，擔心小朋友安打不連貫，但是打完1局上，棒棒開花的優質表現，顏盟展說，可能是昨天特別提醒，務必保持專注不能鬆懈，否則安打不連貫必敗的囑咐，他們聽進去了。

而同樣來自鼓岩國小的賴佳峰，是這場比賽安打數最多的中華小將，4打數4安打，打擊率百分百，賽後他接受中央社記者訪問表示，今晚表現這麼好，純粹是把握機會出棒，並謹記教練攻擊直球的叮嚀，因對方投手變化球不錯。

中華隊贏得毫無懸念漂亮封王，全程觀戰的駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥，帶來總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長賴清德、教育部長葉俊榮、外交部長吳釗燮、駐美代表高碩泰，及他自己拍發的共6份賀電，頒給中正國小校長吳軒銘。

吳軒銘接受中央社記者訪問時，特別手持總統賀電表示，完全沒有料到小朋友打得這麼順，出乎意外，由於2016年與今年中華隊參加小馬聯盟的世界少棒賽都是以中正國小為班底，吳軒銘說，有信心明年再來，挑戰三冠王。（編輯：郭中翰）