MLB》怪力男滿貫砲 洋基王牌回穩重登美聯勝投王（影音）

「怪力男」史坦頓敲滿貫砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽後表現不穩的洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino），今天對白襪繳出7局失3分的優質先發，加上「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲滿貫砲，洋基終場以7：3獲勝，三連戰橫掃白襪，仍與美國聯盟東區龍頭紅襪有9場勝差。塞維里諾也以15勝暫居美國聯盟勝投王。

開局白襪先攻2分，2局上洋基先靠羅邁（Austin Romine）、羅伯森（Shane Robinson）敲安追平，史坦頓一棒敲出右外野滿貫砲，本季第27轟出爐。根據大聯盟官網指出，這是史坦頓生涯第6發滿貫砲。

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洋基在第5局靠希克斯（Aaron Hicks）陽春砲添加1分，雖然下個半局白襪安德森（Tim Anderson）也回敬一發陽春彈，之後沒有再失分，洋基就以4分之差獲勝。

前4場先發一勝難求的塞維里諾，今天除了首局外，第2至第7局中只挨了安德森陽春砲掉分，總計他7局用了109球，被敲7安失掉3分，送出8次三振，拿到本季第15勝創生涯新高，暫居美聯勝投王。這也是塞維里諾睽違一個多月來的勝投，自美國時間7月1日後再繳出優質先發。

（影片來源：大聯盟官網）

「怪力男」史坦頓敲滿貫砲。（美聯社）

洋基王牌投手塞維里諾回穩繳優質先發。（今日美國）