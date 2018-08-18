電競》六都電競爭霸戰 桃園代表隊出爐

主持人小熊（左）賽前訪問知名玩家「狗哥」（右二）。（記者許倬勛攝）

［記者許倬勛／桃園報導］「英雄聯盟」六都電競爭霸戰桃園決賽，今下午於市府青年事務局登場，決賽由「加由加由加由」出戰「DogTeam」，最終由知名實況主「狗哥」領軍的「DogTeam」，以直落三完封對手，抱走20萬獎金及代表桃園隊出戰資格。

粉絲喊得震天價響，現場氣氛非常熱鬧。（記者許倬勛攝）

雙方賽前受訪火藥味十足、互不相讓，台下粉絲也跟著起鬨、喊得震天價響，現場被擠得水洩不通，選手每有精彩操作，粉絲趕忙拿出手機紀錄精彩畫面，加油音量幾乎要掀破屋頂，非常熱血；「DogTeam」展現頑強韌性，前兩戰幾度屈居弱勢，卻總能在遊戲後期找到突破口逆轉勝，最後一戰氣勝如虹，打得對手毫無招架之力，高奏凱歌挺進六都爭霸戰決賽，與其它五都代表隊爭奪冠軍及高達百萬的獎金。

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主辦單位表示，六都爭霸戰決賽20日到23日進行線上小組賽，25、26日線下總決賽將於台北市信義區Neo Studio展演館舉行，詳細時間可上TLC六都電競爭霸戰官網查詢。（https://game.upmedia.mg/2018TLC/offline.php）

市長鄭文燦昨也到場為選手打氣加油，他說，電競已是不可抵擋的潮流，充滿商機與競爭力，市府會全力扶持相關產業，如萬能、健行科技大學等校都設有電競教室及比賽場地，即將動工的北區青少年活動中心，也規劃納入電競比賽場地。