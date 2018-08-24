中職》「畢業考」不及格 布魯斯確定跟富邦說再見

富邦先發投手布魯斯1.1局狂丟5分，確定被撤換。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕儘管林晨樺交出中繼4.2局失1分的好投，富邦悍將先被布魯斯先發1.1局狂丟5分套牢，又被張耿豪第7局遭藍寅倫轟出兩分彈拉開比數，以5：8敗給已經4天沒比賽的Lamigo桃猿，這場確定是布魯斯本季在中職最後1次出賽。

悍將新洋投喬登已經隨一軍練習，這場被認為是布魯斯的「畢業考」，雖然一開賽受惠裁判疑似誤判演出3上3下，1局下立刻獲得打線豪取4分力挺，2局上面對7名打者卻因6安加犧牲觸擊狂丟5分，只投1.1局是他來台3年最短先發。

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悍將總教練陳連宏指出，布魯斯的球沒有尾勁，進壘點也不好，加上失投球太多，雖然打線攻下4分，但他第2局失太多，要再追真的很累，「機會沒把握住，就沒有辦法了」，明天確定登錄喬登，週日直接在一軍先發。

林晨樺緊急接手，先製造雙殺結束第2局，一路投完6局只用51球挨3安，僅因陳品捷判斷失誤、蔣智賢接球失誤失1分非自責，投4.2局是繼10日4.1局後本季最長，及時為悍將踩住剎車；張耿豪於7局上登板，保送首名打者詹智堯後被藍寅倫轟2分彈。

陳連宏認為，布魯斯2局上開局連續被敲5安，牛棚完全來不及準備，雖然林晨樺也才剛開始準備，但一上去馬上解決危機，把6局投完成功凍結比數，真的投得很好。

林晨樺臨危受命表現優異。（記者王藝菘攝）