籃球》田壘將回台灣打球？貼文透露陷入兩難...

田壘透露最近為了孩子成長、自己的球員生涯陷入兩難。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕西進中國CBA多年的台灣「黃金世代」球星田壘，今天在Instagram上PO文表示，自己最近在孩子的成長，以及身為球員的個人成就間難以取捨，似有意為了孩子回台打球，要向廣大球迷徵詢意見。

田壘深夜在Instagram上表示：「今年，我想了很多想了很久，身為一個球員，身為一個父親，到底該如何取捨，孩子的成長錯過就不再，身為球員的成就，一樣錯過就不再，我想了好久好久，好難，近期告訴大家我的決定..........抉擇中，大家可以給我一些意見嗎？」

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35歲的田壘在HBL時期便嶄露頭角，其天賦被譽為台灣有史以來條件最好的籃球員，高中還沒畢業就入選2001年大阪東亞運，扛起台灣隊先發，獲得大會籃板王，也為台灣拿下銀牌，身為SBL開朝元老的他，在20歲那年與達欣簽下10年長約，他迅速成為聯盟看板球星，SBL鼎盛時期，與林志傑的「俠獸爭霸」好戲也讓球迷至今都還津津樂道。期間國際賽更是無役不與，為台灣隊鞠躬盡瘁。

田壘當了十年的達欣看板球星。（資料照，記者陳志曲攝）

2014年4月，田壘與達欣10年長約終於期滿，他離開SBL、西進中國，8月與CBA天津榮鋼隊簽約，4個賽季以來，表現中規中矩，最近的17-18賽季，田壘每場上場21.6分鐘，貢獻7.7分、3.6籃板以及1.5次助攻。

田壘此番貼文一出，底下有球迷留言：「回來台灣吧，台灣籃球需要你」、「回達欣退休吧」，但也有球迷認為，田壘在CBA仍有發揮空間，若能續留應當留下，畢竟比賽強度還是比較高，還有人建議他可以前往寶島夢想家。