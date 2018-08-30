亞運》女籃4強不敵兩韓聯軍 黄品蓁自責不及格

台灣隊黃品蓁（右）進攻籃框。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運女籃賽事，台灣隊未能延續預賽加班2分險勝的氣勢，4強賽再戰南北韓聯隊演出失常，意外以66：89慘敗，當家前鋒黃品蓁賽後相當自責，坦承全隊表現不及格，「籤那麼好，是很好機會，很可惜。」

此役台灣女籃一路挨打，第2節雖把雙位數失血縮小僅差2分，但兩韓聯軍隊長林英熙帶動17：2猛攻，第3節又防守施壓逼得我方進攻當機長達5分多鐘，終究無緣金牌戰門票。「防守沒做好，就算後面超水準發揮也沒辦法贏，因為讓她們上半場就拿50分。」黃品蓁無奈表示，雖然對方多了旅美WNBA中鋒朴智修，但問題還是出在自己心態，「其實她臨場表現不算好，但我們更差。」

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自美趕回歸隊的朴智修，本屆首度上陣，出賽21分鐘，繳出10分、11籃板和3助攻、3火鍋，反觀台灣全隊手感嚴重失常，兩分球51投僅18中，命中率還不及4成，更不如南韓54投28中，三分球另有23投9中。台灣女籃美籍教頭華格納認為，全隊的確沒掌握好機會，被壓迫下失誤過多，想追分但難度太高，現在也沒時間懊悔，只能專心準備9月1日上午11點對日本的銅牌戰。

台灣隊黃品蓁（左）進攻籃框遭對手封阻。（特派記者陳志曲攝）