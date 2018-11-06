NBA》柯瑞火力稍降 勇士照奪8連勝及西部最速10勝

K.湯普森砍下全隊最高27分。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「三巨頭」輪流發揮，今日換K.湯普森（Klay Thompson）取全隊最高27分，杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）則是穩定輸出，搭配板凳有給予火力支援，衛冕軍117：101大勝灰熊，取得本季聯盟最長8連勝，也是西部首支10勝隊伍，續朝三連霸之路邁進。

勇士即使在上半場與灰熊戰成58：58，但第三節又秀「一波流」，單節轟進34分，並只給灰熊拿到15分，一舉奠定勝基。

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大將D.格林（Draymond Green）因右腳挫傷，僅留下2助攻、4籃板，不過兵多將廣的勇士根本沒在怕，湯普森出手21次、命中11球，包括3顆三分球，攻下全隊最高27分，杜蘭特11投7中，繳出22分、6籃板和6助攻，柯瑞此仗手感降溫，17投6中，包括3記三分球，拿到19分、7助攻與5籃板。此外，板凳出發的麥金尼（Alfonzo McKinnie）貢獻14分。

柯瑞今天穩定輸出拿下19分。（歐新社）

灰熊一哥加索（Marc Gasol）8分、9助攻及10籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）、麥克（Shelvin Mack）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）都拿15分，無奈下半場灰熊僅進帳40分，在客場吞下近期的2連敗。