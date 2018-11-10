奧地利桌球賽》5局大戰不敵「昕雯聯播」 安靜配屈居亞軍

安靜配不敵「昕雯聯播」屈居亞軍。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「安靜配」陳建安／鄭怡靜今天在2018年奧地利桌球公開賽混雙決賽，以2:3不敵中國前球王、球后組合許昕／劉詩雯，屈居亞軍，但仍締造兩人今年世界巡迴賽最佳名次。

安靜配今年三度遭遇中國組合還沒輸過，包括日本站打敗于子洋／王曼昱、南韓站力退林高遠／王曼昱、澳洲公開賽再收拾周雨／車曉曦，成為中國隊剋星。

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不過，在東京奧運增列混雙項目後，中國隊也積極備戰，許昕和劉詩雯一左一右被認為最適合搭配雙打，也是中國隊重點栽培對象。

被中國媒體封為「昕雯聯播」的許昕／劉詩雯，輕鬆通過資格賽的考驗後，在八強賽以3:1力克去年世錦賽金牌組合吉村真晴／石川佳純，準決賽再以直落三收拾「南北韓聯軍」張禹珍／車孝芯，展現奪冠實力。

首局，安靜配在5:7落後時拉出一波5:0高潮，以10:7聽牌，雖然浪費兩個局點，最後劉詩雯拉球失誤，安靜配以11:9先馳得點。

第二局，許昕／劉詩雯以11:6扳回一城﹔第三局，安靜配在9平時被許昕連續挑打、反拉得手，以9:11再丟１局。第四局，安靜配在10:7聽牌時雖然錯過3個局點，被追成丟士，仍有驚無險以12:10拿下。

決勝局，安靜配突然斷片，無謂失誤爆增，開局就陷入2:8大幅落後，最終以5:11落敗，和冠軍擦身而過。

安靜配不敵「昕雯聯播」屈居亞軍。（資料照，取自國際桌總官網）