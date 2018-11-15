NBA》詹皇飆44分準大三元 得分躍史上第5助湖人4連勝

詹姆斯飆44分準大三元。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前一場贏得驚險的湖人，今天靠著詹姆斯（LeBron James）繳出44分10籃板9助攻「準大三元」，終場126：117擊敗拓荒者，湖人收下4連勝，這除了是詹姆改披紫金戰袍後的得分新高，生涯總得分達3萬1425分正式超越傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain）的3萬1419分，竄升得分榜史上第五。

湖人前場對老鷹的比賽，詹姆斯關鍵時刻2罰全落空，險些成為罪人，所幸後來靠著及時補灌幫湖人鎖定勝利，今天紫金大軍在主場能夠延續連勝氣勢，就是靠著詹姆斯的強大表現。

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湖人雖然在首節打完還落後拓荒者，第二節以一波27：10的猛攻逆轉戰局，詹姆斯在這波高潮與麥基（JaVale McGee）合力上演精彩的空中接力灌籃，讓主場球迷看得拍手叫好，他還在半場結束前連飆2顆三分彈，幫助湖人以59：55超前拓荒者。

比賽進入下半場，詹姆斯手感大開，一人在第三節就包辦16分，攻守端都有精彩演出，關鍵時刻還賞給史道斯卡斯（Nik Stauskas）超級麻辣鍋，瓦解拓荒者的追分氣勢，第四節剩下3分55秒，詹姆斯切入籃下高拋進球要到三分打，生涯總得分正式超越張伯倫，湖人終場就以9分差擊敗拓荒者。

The moment LeBron became 5th on the NBA's all-time scoring list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/S6GWl0lMHT — NBA （@NBA） 2018年11月15日

詹姆斯此戰19投13中、包含5顆三分球，加上15投13中的罰球準星，用44分寫下得分里程碑，得分榜爬至史上第五，下一個目標將是喬丹（Michael Jordan）的3萬2292分紀錄；而此戰麥基也有20分貢獻，英葛蘭（Brandon Ingram）贊助17分，波爾（Lonzo Ball）拿11分6籃板3助攻，卡德威爾波普 （Kentavious Caldwell-Pope）替補也有13分表現。

拓荒者方面，「雙槍」里拉德（Damian Lillard）23投8中拿31分，麥考倫（CJ McCollum）23分貢獻，而長人諾基奇（Jusuf Nurkic）也有21分，拓荒者仍不敵湖人，終止近期4連勝氣燄。

詹姆斯與英格蘭擊掌。（今日美國）