NBA》詹皇飆44分準大三元 得分躍史上第5助湖人4連勝

詹姆斯飆44分準大三元。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕前一場贏得驚險的湖人,今天靠著詹姆斯(LeBron James)繳出44分10籃板9助攻「準大三元」,終場126:117擊敗拓荒者,湖人收下4連勝,這除了是詹姆改披紫金戰袍後的得分新高,生涯總得分達3萬1425分正式超越傳奇張伯倫(Wilt Chamberlain)的3萬1419分,竄升得分榜史上第五。

湖人前場對老鷹的比賽,詹姆斯關鍵時刻2罰全落空,險些成為罪人,所幸後來靠著及時補灌幫湖人鎖定勝利,今天紫金大軍在主場能夠延續連勝氣勢,就是靠著詹姆斯的強大表現。

湖人雖然在首節打完還落後拓荒者,第二節以一波27:10的猛攻逆轉戰局,詹姆斯在這波高潮與麥基(JaVale McGee)合力上演精彩的空中接力灌籃,讓主場球迷看得拍手叫好,他還在半場結束前連飆2顆三分彈,幫助湖人以59:55超前拓荒者。

比賽進入下半場,詹姆斯手感大開,一人在第三節就包辦16分,攻守端都有精彩演出,關鍵時刻還賞給史道斯卡斯(Nik Stauskas)超級麻辣鍋,瓦解拓荒者的追分氣勢,第四節剩下3分55秒,詹姆斯切入籃下高拋進球要到三分打,生涯總得分正式超越張伯倫,湖人終場就以9分差擊敗拓荒者。

The moment LeBron became 5th on the NBA's all-time scoring list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/S6GWl0lMHT