萬年B段班 小資球隊翻身

滿場球迷見證廣島封王。（取自網路）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年開季前大部分專家和球評都看好巨人奪央聯第1，廣島排名不是第5就是第6，結果跌破眾人眼鏡，廣島不但封王，與第2名的巨人高達15場勝差。

身為小資球隊，廣島無力在自由市場網羅大魚，戰績長期居央聯B段班，只有陪公子練劍的份。去年緒方孝市接任監督，勝率不到5成，不過差一點打進季後賽。

今年廣島少了前田健太，戰力沒有積極補強，開季前專家一致看衰，最終逆勢登頂。日媒分析，廣島栽培多年的菊池涼介、鈴木誠也、丸佳浩、野村祐輔等年輕球員已逐漸成熟且足堪大任，小市場球隊以有限預算苦心經營農場，也能與豪門球隊巨人、阪神抗衡。

另外，日媒認為今年新井貴浩先達成日職生涯2000安，黑田博樹再完成美日通算200勝，兩位老將帶給球隊十足安定感和榮耀，形成重要的無形戰力；去年廣島團隊盜壘成功80次，成功率僅61.5%，今年球季還沒結束多達113盜，成功率近8成，球員時期拿過3次盜壘王的緒方，很重視用速度壓迫對方防線。

由於長期積弱不振又缺乏資源，廣島命運顯得悲情，2013年戰績稍有起色，開始吸引不少東京地區球迷支持，原因在於廣島對巨人就像小蝦米對抗大鯨魚，像極了許多人離鄉背井到東京奮鬥的歷程，進而產生共鳴，這幾年就有不少東京球迷專程搭車到廣島看球。