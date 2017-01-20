世大運選手有福 擁智慧錶趴趴走

林琬婷認為世大運送的智慧型運動手錶很方便。（記者林宗偉攝）

排球型男雙胞胎劉鴻敏（右）、劉鴻杰秀出台北世大運的獨家禮物智慧型運動手錶。（記者林宗偉攝）

即時偵測心律 內含悠遊卡

〔記者林宗偉／台北報導〕2017年台北世大運很科技！聯發科、宏碁、悠遊卡攜手贊助1萬3000支智慧型運動手錶給選手，不只能即時偵測心律、追蹤個人健康資訊，內含悠遊卡功能，能讓各國精英方便在城市漫遊。

這支Acer Leap Ware智慧手錶具防水設計，並支援IOS及Android系統，目前預計錶內悠遊卡晶片會先儲值70歐元（約台幣2362元），其餘自行加值。

上屆在光州世大運奪金的跆拳道女將林琬婷，昨與男排雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰出席活動體驗，她透露，本屆回到台北更有主場優勢，且大家都想把握機會，將里約奧運奪牌失利的陰霾一掃而空，練習時特別起勁，過年也不會休息，將參加美國公開賽。

上屆世大運台灣男排打出隊史最佳第4名，本屆備受期待，劉鴻杰笑說：「其實從那之後就感受到壓力，很怕打不好會被網路酸民罵啊。」不過兄弟倆認為，有鄉親們加油，且先前在南韓的球迷還特地寄毛衣給他們並相約台北再見，說什麼也要全力以赴。

劉鴻杰也提到，當家舉球員黃培閎雖然為了衝撞體育體制已退隊，私底下仍不斷鼓勵大家。他無奈表示，球隊雖少了重心，但得自立自強，只是希望高層有所改變，讓這名老隊友再次重返榮耀。