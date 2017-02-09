鄭凱文 挑戰土投最高薪

鄭凱文確定參加月底登場的抗日賽。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／屏東報導〕雖然薪事未定，但兄弟王牌鄭凱文有機會成為今年最高薪的本土投手，他也確定參加月底登場的台日對抗賽，希望能解決日本打者。

儘管距離新球季開打只剩1個多月，兄弟仍未完成全隊談薪，領隊楊培宏昨表示還有10人沒談完。包括鄭凱文、陳鴻文、張志豪、張正偉，以及行使自由球員權利的王勝偉等人，楊培宏透露鄭凱文會加薪，只是雙方在調薪幅度上仍有差距。

28歲的鄭凱文去年月薪52萬，和月薪50萬的陳鴻文是陣中前兩名高薪投手。原本去年月薪破百萬的郭泓志，是中職最高薪投手，但他已和統一獅結束賓主關係，今年鄭凱文有機會成為投手薪一哥。

「當然如果能談複數年合約，會比較安心，但投手也不可能談多長，就看球團的想法。」鄭凱文將薪事交給經紀公司，他則希望新球季能表現穩定，不要大起大落，「不管先發或救援，我只希望能穩定，也不會去設定目標」。

此外，鄭凱文去年未參加台日對抗賽，今年則確定出征，他擁有旅日和國際賽資歷，對日本隊打者並不陌生。「過去幾乎都有對過，希望這次也能解決他們。」他認為依目前調整進度，屆時應可投到7、80顆球。