鄭凱文 挑戰土投最高薪
2017/02/09 06:00
鄭凱文確定參加月底登場的抗日賽。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／屏東報導〕雖然薪事未定，但兄弟王牌鄭凱文有機會成為今年最高薪的本土投手，他也確定參加月底登場的台日對抗賽，希望能解決日本打者。
儘管距離新球季開打只剩1個多月，兄弟仍未完成全隊談薪，領隊楊培宏昨表示還有10人沒談完。包括鄭凱文、陳鴻文、張志豪、張正偉，以及行使自由球員權利的王勝偉等人，楊培宏透露鄭凱文會加薪，只是雙方在調薪幅度上仍有差距。
28歲的鄭凱文去年月薪52萬，和月薪50萬的陳鴻文是陣中前兩名高薪投手。原本去年月薪破百萬的郭泓志，是中職最高薪投手，但他已和統一獅結束賓主關係，今年鄭凱文有機會成為投手薪一哥。
「當然如果能談複數年合約，會比較安心，但投手也不可能談多長，就看球團的想法。」鄭凱文將薪事交給經紀公司，他則希望新球季能表現穩定，不要大起大落，「不管先發或救援，我只希望能穩定，也不會去設定目標」。
此外，鄭凱文去年未參加台日對抗賽，今年則確定出征，他擁有旅日和國際賽資歷，對日本隊打者並不陌生。「過去幾乎都有對過，希望這次也能解決他們。」他認為依目前調整進度，屆時應可投到7、80顆球。
相關新聞
- 中職》鄭凱文失控飆罵 吳總：想贏情緒難免
- 中職》守備遭咆哮 陳子豪說話了......
- 中職》鄭凱文飆罵事件 陳子豪說分明
- 有他當「王牌後援」 中信不怕新犀王
- 中職》鄭凱文角色確定 吳總：總冠軍賽待牛棚
- 鄭凱文牛棚稱職 台灣大賽角色難料
推薦新聞
-
日職迷幸福 出站就是球場2017/02/09 06:00
-
2公尺雙塔3度對決 泰山譚傑龍大躍進2017/02/09 06:00
-
正妹手拿拖把 捍衛HBL2017/02/09 06:00
-
讓球賽「緊湊有戲」 大聯盟出招2017/02/08 06:00
-
NBA》狗熊變英雄 大帝只花4秒2017/02/08 06:00