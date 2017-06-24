獅放眼下半季 先發輪值有雛形

獅隊洋投福瑞多先發五局挨四轟，苦吞本季第六敗。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕桃猿今天只要贏球就能封王，反觀統一獅很早就脫離爭冠行列，關鍵之一就在雙方先發輪值戰力。

至昨賽前為止，本季桃猿先發投手防禦率二．九九為全聯盟第一，僅用史博威、道恩斯、賽格威、王溢正和林樺慶五人先發，獅隊先發投手防禦率高達五．八六排名墊底，幾乎是桃猿隊的兩倍，前後用了九人投先發。

獅隊先發輪值表現和穩定性不如桃猿，代總教練「蔗總」黃甘霖認為，桃猿三名洋投表現實在太好了，所以兩隊數據有差，下半季希望球隊先發輪值能固定下來，不過還是要看個別投手狀況。

下半季先發輪值初步藍圖，獅隊投手教練鄭博壬表示，原則上三洋投布魯斯、福瑞多、泰倫斯會扛先發，剩下兩個名額由本土投手競爭，包括潘威倫、廖文揚、江辰晏和洪心騏，至於受傷的林子崴，昨已在二軍出賽，投兩局失三分，目前沒有迫切需要他回一軍投先發，希望調整好再上來。

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