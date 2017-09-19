「全季霸主」打總冠軍賽 有優惠

Lamigo桃猿有望成為15年來首支包辦上、下半季冠軍的球隊。圖為Lamigo桃猿奪得上半季冠軍時，總教練洪一中被高高拋起。（資料照，記者陳志曲攝）

先取得1勝 日韓有類似優惠

〔記者吳清正／台北報導〕中職包辦上、下半季冠軍的球隊，可以在總冠軍賽先取得1勝，日本和韓國職棒季後賽也有類似的「優惠措施」，但實施的時機不盡相同。

日職季後賽賽制幾經修訂，目前年度勝率第1的球隊就是聯盟冠軍，洋聯軟銀隊和央聯廣島隊已經分別在上週六和昨天封王，季後賽等於是總冠軍賽資格賽，先由第2名和第3名球隊進行3戰2勝制的第1輪，勝隊再於6戰4勝制的第2輪季後賽挑戰聯盟冠軍，由聯盟冠軍先發得1勝。日職季後賽的另1個「優惠措施」是兩輪賽事全部在排名領先的球隊主場舉行。

韓職於2015年擴充到10隊之後，季後賽第1輪由第5名和第4名球隊進行2戰2勝制的外卡戰，第4名球隊先取得1勝，勝隊陸續再挑戰年度第3和第2，都採5戰3勝制，最後總冠軍賽為7戰4勝制。

韓職季後賽第2輪起排名在前球隊不再有先取得1勝的優惠，但仍有「隱形優惠」，也就是每一輪季後賽不論打幾場，結束後休息1天立即開始下一輪，密集的賽程對於必須打更多比賽的排名在後球隊，投手戰力面臨嚴格考驗，例如第5名球隊要贏得總冠軍至少要打12場、最多打19場，投手群可能燃燒殆盡。