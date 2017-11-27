世界盃資格賽》211公分布拉契 台「守」要目標

對上身高211公分的菲國中鋒布拉契（右），台灣將希望放在Q.戴維斯身上。（取自FIBA）

〔特派記者廖聿偉／馬尼拉報導〕世界盃男籃亞洲區資格賽，今晚上演台菲大戰，布拉契自2014年入籍菲律賓後，首度和台灣交手，教練團已針對他進行情蒐、影片分析，「新台灣人」Q.戴維斯將扛起禁區的攻守重任，期盼能抑制布拉契的破壞力，增添勝算。

曾旅美中 上役對日繳雙十

31歲的布拉契曾於2005年第二輪被巫師挑中，2010-11球季生涯年場均貢獻16.8分和8.2籃板；離開NBA後，前往中國CBA討生活，近年雖受傷勢困擾，但211公分和118公斤的身材，仍多次在國際賽替菲律賓立下汗馬功勞，世界盃亞洲區資格賽首戰碰上日本，繳出13分、12籃板「雙十」成績。

8月亞洲盃布拉契缺陣，本次強勢回歸，他強調，右小腿傷勢已無大礙，從中國跟球隊會合後，很快就融入球隊，和老隊友搭檔默契依舊，有自信能替菲國拿下二連勝。

菲律賓得分重任將交棒給4屆菲律賓職籃最佳球員後衛威廉（中）。（取自FIBA）

羅密歐料缺席 威廉扛得分重擔

菲律賓「野獸」羅密歐在亞洲盃場均轟下17.8分，高居大會第三，也是陣中得分王，但在集訓時扭傷膝蓋，前役缺席日菲戰，目前仍隨隊訓練，但今晚上場機率不大，得分重任將交棒給4屆菲律賓職籃最佳球員後衛威廉，前役對日本他轟下全隊最高20分，外加7籃板、6助攻。