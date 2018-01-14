大帝被惹怒 領先22分保不住

溜馬史岱芬森（右）防守太黏，又把詹姆斯（左）惹火。（美聯社）

詹姆斯（右）忍不住推了史岱芬森（左），吞下技術犯規。（取自NBA官網）

溜馬本季吃定騎士

〔記者林岳甫／綜合報導〕「大帝」詹姆斯昨繳出「準大三元」成績單，卻因末節對宿敵溜馬史岱芬森動氣，加上讀秒階段急攻踩線違例，害騎士浪費最多22分領先，以95：97遭溜馬逆轉，苦吞3連敗。

詹姆斯生涯最痛恨的對手絕對有史岱芬森，他只要遇到詹姆斯就特別帶勁。昨史岱芬森替補上陣繳出16分、11籃板與4助攻，還成功弄到詹皇情緒失控，助隊打出逆轉勝，溜馬本季3度對戰騎士全勝。

史岱芬森過去對詹姆斯無所不用其極，像是在詹姆斯身旁「吹耳」騷擾，及去年防守不小心打到詹姆斯下體。這回他依舊竭盡所能對詹姆斯上下其手，成功在第四節7分多鐘時先惹火詹姆斯，隨後偷摸詹姆斯的腰，逼得詹皇動怒一推，也被裁判抓到，吞下技術犯規。

詹皇怒推史岱芬森

情緒失控的詹姆斯此仗出手25次命中11球，繳出27分、11助攻與8籃板，卻無法在關鍵時刻拯救球隊，他說：「史岱芬森打球有點髒，這點我早就知道，讓他們對我報仇成功，史岱芬森這場表現也不錯。」

此外，詹姆斯還寫下一難堪紀錄，騎士首節打出22：0猛攻，原以為勝券在握卻遭逆轉，成為詹姆斯生涯第二次率隊打出猛攻，仍得接受輸球事實。上回詹姆斯在2012年3月14日效力熱火時，與魔術之戰率隊拉出20：0攻勢，最後也是逆轉敗。