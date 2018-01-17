中職》首次練投求「變」 陳鴻文驚動葉總

陳鴻文新背號改用13號，球衣做好之前暫穿44號。（記者徐正揚攝）

17號有人穿 背號改13號

〔記者徐正揚／高雄報導〕轉戰富邦悍將的第2天，陳鴻文就進牛棚練投，總教練葉君璋全程觀看，還提點他一些小細節，葉總認為，有些小地方再修正會更好；他也選好新背號，沒沿用在中信兄弟時的17號，改用13號。

富邦悍將總教練葉君璋（左）昨在場邊指點球員動作。（記者徐正揚攝）

陳鴻文返台加盟富邦前在澳洲打球，出賽7場有4場先發，最後1次登板是上週五，一直維持比賽感覺，連教練與隊友都驚呼：「哪有人春訓第1次牛棚就丟變化球的啦？」他表示，去澳洲打球對自己幫助很大，會陸續把學到的東西與投手教練討論。

富邦悍將野手在外野跑步，準備收操。（記者徐正揚攝）

葉君璋指出，球隊對陳鴻文其實很熟悉，第1次進牛棚雖然捕手站著接球，整體看來還算不錯，有些東西再修正會更好，「他本來就有一定的實力，這2年比較容易被打，因為他的球只有跑一邊，打者比較容易掌握，改正過來應該會很不錯。」

富邦悍將昨進行春訓第2天，陳鴻文（左1）也進牛棚練投。（記者徐正揚攝）

球都跑一邊 打者易掌握

陳鴻文、林煜清、張正偉在中信的17、15、6號各被張耿豪、胡金龍、林威廷使用，分別改挑13、65、8號為新背號，由於球衣還在製作，球團從尺寸相近的離隊球員中，讓他們先穿力猛、銳爾登、方玄宗的44、33、25號庫存球衣；蔣智賢還在澳洲打球，新背號尚未確定。

球場失去的 球場上討回

陳鴻文前天上午向富邦報到，下午就在臉書粉絲團PO文：「感謝富邦悍將給我一個機會，謝謝一路上支持我的球迷，在球場失去的我們在球場上討回來就好。」