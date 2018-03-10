12強賽台灣教頭 不排除找老外

〔記者徐正揚／台北報導〕2019年世界12強棒球賽將有一組預賽在台灣舉行，中職會長吳志揚昨指出，除了等待體育署協調由哪個單位主辦，也在準備國家隊總教練人選，如果比照日本國家隊運作模式，不會由現有4隊總教練出任。

明年的12強賽是2020年東京奧運資格賽，預計產生2個參賽名額，預賽將分3組進行，棒協已向體育署提出其中一組預賽的申辦計畫，地點暫定台中。

吳志揚指出，12強賽是一級賽事，確定由中職負責組訓，從前2年與日職的交流賽到去年亞冠賽，中職已具有豐富的國家隊運作經驗，主辦冬季聯盟也展現主辦國際賽事的能力，「其實我們已開始進行情蒐工作，可能徵召的球員也已開始接觸。」

至於國家隊總教練，吳志揚認為，若比照日本的運作模式，中職4隊總教練都要帶球隊，勢必無法經由各隊推選方式產生，聯盟已在物色人選，「目前相關配套都還沒講好，只能先做準備，要聘專任的總教練，就需要有經費支應，至少要能付薪水。」

據了解，中職對專任總教練並未設限，為達成打進奧運的目標，不排除把外籍教練也納入考慮。

中職昨天在台中市舉行開季宣告，由會長吳志揚與台中市長林佳龍偕同劉芙豪、林宥穎、陽耀勳、許基宏種下29棵樹，象徵職棒29年即將開打。

中職會長吳志揚（前排左起）、球星陽耀勳、許基宏、劉芙豪、林宥穎與台中市長林佳龍種下樹苗，宣示中職29年即將開打。（記者廖耀東攝）

桃猿陽耀勳（左）與兄弟許基宏（中）一同種下樹苗。（記者廖耀東攝）