湖人「詹」光 賭盤上看50勝

2018/08/07 06:00

受詹姆斯加盟影響，賭盤看好湖人本季至少多10勝。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「大帝」詹姆斯今夏轉戰湖人，為聯盟投下震撼彈，引發相關效應。拉斯維加斯博弈公司昨公布例行賽預測勝場數，湖人衝到西部第4，可望闖進季後賽，前景看好；而他的老東家騎士卻有些淒涼，預估勝場數下滑不少，昨也傳出他們已開始兜售老將，尋求後詹姆斯時代的新出路。

博弈公司Westgate SuperBook昨公布新球季勝場數預測，衛冕軍勇士以62.5勝高居西部第1，火箭、雷霆分居2、3名，第4名則是有詹姆斯坐鎮的湖人。本季湖人可望拿下48.5勝，較上季的35勝47負多出逾10勝；而東部「綠衫軍」塞爾提克以57.5勝排第1，暴龍、七六人以54.5勝緊追在後。

大帝領軍 平均52.5勝

詹姆斯過去15季帶領的球隊，平均每季可拿下52.5勝，雖然預測勝場數48.5勝，低於以往他效力的球隊，但他的到來，已讓湖人從排名倒數的球隊躍升為有季後賽實力的隊伍。

博弈公司的賠率制定者薛爾曼表示，由於西部競爭相當激烈，詹姆斯能帶來的影響力可能不會像過去那樣顯著，「我們認為湖人這季大概會增加10至12勝，除了詹姆斯的加入，這個數字還包含年輕球員的成長。」

騎士被看衰 老鷹吊車尾

至於騎士，預估勝場數只剩下30.5場，比上季的50勝32負下滑不少。至於林書豪效力的老鷹則以23.5勝敬陪末座。

（整理：記者粘藐云）

相關關鍵字： NBA 湖人 湖人隊 詹姆斯 騎士 洛杉磯湖人 林書豪 騎士隊 老鷹隊 洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers） 大帝 詹皇 克里夫蘭騎士隊

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.