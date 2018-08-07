湖人「詹」光 賭盤上看50勝

受詹姆斯加盟影響，賭盤看好湖人本季至少多10勝。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「大帝」詹姆斯今夏轉戰湖人，為聯盟投下震撼彈，引發相關效應。拉斯維加斯博弈公司昨公布例行賽預測勝場數，湖人衝到西部第4，可望闖進季後賽，前景看好；而他的老東家騎士卻有些淒涼，預估勝場數下滑不少，昨也傳出他們已開始兜售老將，尋求後詹姆斯時代的新出路。

博弈公司Westgate SuperBook昨公布新球季勝場數預測，衛冕軍勇士以62.5勝高居西部第1，火箭、雷霆分居2、3名，第4名則是有詹姆斯坐鎮的湖人。本季湖人可望拿下48.5勝，較上季的35勝47負多出逾10勝；而東部「綠衫軍」塞爾提克以57.5勝排第1，暴龍、七六人以54.5勝緊追在後。

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大帝領軍 平均52.5勝

詹姆斯過去15季帶領的球隊，平均每季可拿下52.5勝，雖然預測勝場數48.5勝，低於以往他效力的球隊，但他的到來，已讓湖人從排名倒數的球隊躍升為有季後賽實力的隊伍。

博弈公司的賠率制定者薛爾曼表示，由於西部競爭相當激烈，詹姆斯能帶來的影響力可能不會像過去那樣顯著，「我們認為湖人這季大概會增加10至12勝，除了詹姆斯的加入，這個數字還包含年輕球員的成長。」

騎士被看衰 老鷹吊車尾

至於騎士，預估勝場數只剩下30.5場，比上季的50勝32負下滑不少。至於林書豪效力的老鷹則以23.5勝敬陪末座。

（整理：記者粘藐云）