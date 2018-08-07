騎士求降薪換血 老將清倉賣

騎士傳出兜售老將，以J.R.史密斯（前排右）和柯佛（前排中）被賣的機率最高。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕詹姆斯今夏前進湖人後，老東家騎士戰力大打折扣，勢必得大幅補強及調整。昨外媒爆料，為減少球隊的薪資總和，騎士已開始兜售老將，其中以J.R.史密斯和柯佛的機率最高。

傳賣J.R.史密斯與柯佛

拉斯維加斯博弈公司昨公布新球季例行賽勝場數預測，詹姆斯離開後，騎士從上季的50勝下跌到30.5勝，為西部倒數第4，可能掉出季後賽。

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面對戰力折損的危機，上個月騎士先以4年1.2億美元（約37億台幣）和洛夫續約，並積極留下南斯、胡德等人，為新球季打造新陣容。

除了延攬新戰力，外媒指出，騎士有意兜售老將來降低薪資總和，首當其衝的就是今年總冠軍戰大擺烏龍的射手史密斯，還有37歲老將柯佛。

32歲的史密斯在2016年以4年5700萬美元（約18億台幣）和騎士續約，當時一度因價碼問題搞不定，還煩勞詹姆斯和高層接洽才擺平，隨著靠山詹皇離隊，史密斯很可能成為球隊出清的對象。加上續約後，他的表現下滑，場均得分從12.4分一路掉到8.3分，令球團不太滿意。

至於射手柯佛，在騎士大多扮演替補角色，三分球命中率43.6%並不差，場均9.2分、1.2籃板，傳聞七六人對他頗感興趣，只是雙方仍未達成交易共識。