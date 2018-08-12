「比火山燙」鄧志偉打破20年紀錄

獅隊鄧志偉敲出3響砲、6支6，單場16壘打數刷新中職紀錄。（記者陳志曲攝）

鄧志偉單場6支6，包含3發全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕在鄧志偉生涯首次單場三響砲的帶領下，統一獅狂敲20支安打，以14：5大勝富邦悍將，不僅拿下近7場的第6勝，也連續3場得分達兩位數，繼續獨居下半季戰績首位，鄧志偉單場16個壘打數創中職新猷，連續6打數安打則追平紀錄。

3轟+3安 16壘打數寫新猷

鄧志偉1局上就敲安助獅隊先馳得點，2局上的2分彈把前隊友布魯斯打退場，4局上、7局上各敲1發陽春彈，演出生涯首次單場三響砲，單場16個壘打數打破怪力男創於1998年的15個，單場連6打數安打追平2015年林智平、2016年羅國龍的聯盟紀錄。

請繼續往下閱讀...

鄧志偉指出，這幾年很少有機會上一軍，這次能上來就必須把握住機會，從小到大不曾單場打出3發全壘打，能寫紀錄多少有運氣成分在，倒是相隔3年再拿到的單場MVP，他想獻給老婆的阿公，在他3日上一軍前剛過世。

鄧志偉表示，爺爺與外公在他很小時就過世，老婆的阿公是他懂事後遇到的第一個阿公，生前很喜歡看他打棒球，過世前還跟他說「一支全壘打有2000元獎金」，相信阿公不只是看到他這場的表現，在天上還是可以常常看他打球。

獅隊總教練黃甘霖指出，鄧志偉上一軍後特別加強打擊，也聽從打擊教練劉育辰的策略去攻擊，這場的球棒比火山還要燙，希望繼續維持這種感覺，為球隊做出更多貢獻。

陳凱倫登板 悍投唯一無失分

布魯斯僅投1.2局，是他在中職3年最短先發，「畢業考」挨7安狂丟7分恐已「死當」；陳凱倫於9局上登板，本季第2次以投手出賽，用21球投1局拿到生涯首K、挨2安無失分，是悍將6任投手唯一無失分者。

悍將陳凱倫第9局客串投球，是陣中投手唯一無失分者。（記者陳志曲攝）