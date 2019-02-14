棒球》2020東奧棒球資格賽 亞太分組賽台中開打

台中洲際棒球場。（台中市政府提供）

〔記者黃鐘山／台中報導〕世界棒壘球總會（WBSC）宣佈世界12強預賽分組，B組分組賽將在台中洲際棒球場舉行，台灣隊將迎戰日本、波多黎各和委內瑞拉。台中市政府運動局今表示，很榮幸洲際棒球場再度獲得國際棒壇肯定，會全力以赴辦好比賽。

2020東京奧運棒球項目參賽權，除地主日本自動獲得1席，美洲、歐洲加非洲各1席，今年世界12強賽則決定另2張參賽門票，分別是美洲區、亞太區名次最高的隊伍。最後1席則為2020年3月舉行的6搶1最終資格賽。

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運動局表示，12強分組賽包括：A組：美國、多明尼加、荷蘭和墨西哥，於墨西哥比賽；B組：中華隊、日本、波多黎各和委內瑞拉，在台中洲際棒球場比賽；C組：南韓、古巴、加拿大和澳洲，比賽地點南韓首爾。

運動局說明，洲際棒球場是國內首座採用美式風格打造的球場，觀眾席視野廣闊，分上下2層，內外野能容納2萬名觀眾，硬體設備相當專業，交通、維安等各項需求及賽事經驗也都很成熟，目前委由中信集團管理維護。

運動局表示，台中市曾獲國際棒球總會頒給「世界棒球之都」美譽，很榮幸今年再獲選為世界12強賽B組分組賽事場地，將全力以赴做好各項準備，讓各隊選手安心比賽，也希望更多球迷國人踴躍進場看球，發揮主場優勢，進場為台灣隊加油，順利奪下東奧運棒球賽門票。

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