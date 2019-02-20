雙獅交流》西武5局打完得1分 吳念庭打的！

統一獅先發投手江辰晏。（特派記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕「雙獅交流賽」前4局打完，統一獅先發投手江辰晏都未讓西武獅有得分機會。不過西武獅5局下終於破蛋，而這1分，還是擔任9棒的台灣打者吳念庭打回來的！

獅隊派出23歲左投江辰晏先發，1局下順利用內野飛球和滾地球解決1、2棒打者，雖被3棒外崎修汰敲出安打，但隨後被他「逮到」、回身牽制出局。江辰晏投完4局只被敲2支安打無失分，表現可圈可點。

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統一獅鄭鎧文敲出1分打點一壘安打。（特派記者黃志源攝）

除了江辰晏表現優異，獅隊打線也靠鄭鎧文適時安打及蘇智傑開轟，在4局結束時，以2：0領先。

統一獅蘇智傑敲陽春砲。（特派記者黃志源攝）

到了5局下，獅隊換上第二任投手劉軒荅，也讓西武有了攻勢，他在1出局後被敲出安打，再因牽制失誤讓跑者上二壘。兩出局後，劉軒荅面對吳念庭，讓他敲出右外野安打，也讓西武獅終於破蛋。

5局打完，兩隊分數都是「台灣人」打回來的，也形成交流賽的另類話題。

西武獅吳念庭第二打席擊出１分一壘安打。（特派記者黃志源攝）

西武獅先發投手高橋光成。（特派記者黃志源攝）

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