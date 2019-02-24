SBL Live》強森砍24分、8籃板 璞園16分斷台銀連勝

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 台銀 21 16 25 12 71 璞園 26 29 20 20 95

第四節

絕勝節強森、陳堅恩繼續出來得分，台銀則靠著泰勒苦苦追趕，時間剩六分鐘，台銀靠著罰球追近至18分，不過璞園靠著本土的簡偉儒、簡浩發威，台銀分差遲遲無法拉近，時間剩下一分半台銀落後已經來到20分，最終就吞下敗仗。

第三節

上半場表現不佳的天使，第三節一開始就幫助球隊砍進三分，替補出發的陳昱瑞也貢獻兩分，讓台銀打出一波追分小高潮。張博勝繼續帶起球隊反攻號角，時間剩下兩分鐘台銀將落後拉進到11分。不過後續台銀防守出漏洞，璞園又將分差拉開。

第二節

開節強森繼續展現好手感，連續拿下四分後，璞園拉開差距到九分。簡偉儒繼續在傷口上灑鹽，趁著底線大空檔，凱爾找到簡偉儒傳球，砍進三分，迫使台銀喊出暫停。暫停後，泰勒在籃下完成三分打，不過簡偉儒絲毫沒有遜色，再砍進一顆大號三分。簡浩、陳堅恩也接著下起三分雨，分差瞬間遭到拉開。張博勝回敬一顆三分止血，又靠著璞園失誤罰進兩分。

第一節

開賽兩隊命中率都非常高，璞園方面陳堅恩、強森土洋連線，不要五分鐘聯手拿下十分，台銀則是由泰勒、張博勝撐起進攻大任。第一節剩下兩分鐘，璞園李啟瑋三分破網，讓球隊取得三分領先。

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