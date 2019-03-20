中職》投入3500萬元 富邦悍將主場再換裝

領隊蔡承儒、Fubon Angels與球員身穿2019全新服裝商品走秀亮相。（記者張嘉明攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將這幾個月在主場新莊球場進行第二期整修工程，預估投入3500萬元，包括將本壘後方區域更新成有飲料杯架座椅，並連結至一三壘側的環形舞台，右外野換裝LED全彩螢幕，尺寸是原本的兩倍大，另加裝球場照明設備，預計4月初就能以全新面貌迎接新球季。

剛加入新血的Fubon Angels一同亮相，歡迎球迷。（記者張嘉明攝）

富邦悍將領隊蔡承儒表示，2018年球隊商品較前一年成長近7成，票房成長26%，他表示，票房每年成長26%有一定的困難，除了本身努力，另外球場硬體和行銷活動、體驗的提升，希望戰績更好，這兩年戰績不好，多少有影響，如果上、下半季有機會冠軍就可以成長很多，消化試合就無法，一消一長差很多。

請繼續往下閱讀...

富邦悍將領隊蔡承儒。（記者張嘉明攝）

今年富邦悍將啦啦隊女孩Fubon Angels新增5名成員丹丹、游游、蓁蓁、姍姍、秀秀，仍維持14人規模，新任隊長為安妮。

富邦悍將20日召開開季記者會，剛加入新血的Fubon Angels一同亮相，歡迎球迷。（記者張嘉明攝）

富邦悍將20日召開開季記者會，四位剛加入Fubon Angels的新秀亮相。（記者張嘉明攝）

近年來統一獅和桃猿積極與日職球隊進行交流賽，悍將有無規劃？蔡承儒表示，希望今年底和明年初能和日職球隊打交流賽，不過，年底有12強賽，可能會撞期，還要再考量，會以日職球隊為主。

另外，2016年底富邦進軍職棒，當時球團曾表示會積極找地蓋訓練基地，目前仍無下文，蔡承儒強調，仍持續規劃當中，會以南部高雄、屏東為主。

王正棠。（記者張嘉明攝）

申皓瑋。（記者張嘉明攝）

戴培峰。（記者張嘉明攝）

Fubon Angels身穿2019全新服裝商品走秀亮相。（記者張嘉明攝）

Fubon Angels身穿2019全新服裝商品走秀亮相。（記者張嘉明攝）

Fubon Angels身穿2019全新服裝商品走秀亮相。（記者張嘉明攝）

Fubon Angels身穿2019全新服裝商品走秀亮相。（記者張嘉明攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/