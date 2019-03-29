NBA》字母哥、米德爾頓同場飆分 公鹿擊敗快艇穩坐龍頭

米德爾頓（圖左）和希臘字母哥（圖右）各自飆進39分及34分，助公鹿擊敗快艇喜收4連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭公鹿坐陣主場迎戰來訪的快艇，公鹿靠著米德爾頓（Khris Middleton）轟下本季新高的39分以及「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）砍進34分，且全場52.3%投籃命中率的表現下，最終公鹿以128：118擊退近況火熱的快艇收下4連勝，並中斷快艇近期的6連勝。

首節兩隊比分28：25，公鹿只有3分領先，分水嶺在次節，公鹿單節39：21的攻勢將領先拉開超過20分，半場結束67：46，公鹿大幅領先快艇，上半場字母哥已攻下23分，米德爾頓攻得15分。

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下半場一開賽快艇一波8：1的攻勢將分差追進剩14分差，在第3節剩2分49秒時，公鹿打出9：2的攻勢讓球隊88：71又再次拉開領先差距，第3節最終是以100：77坐收，米德爾頓這節攻下13分為最大功臣。最後一節即便快艇攻下41分還是無力回天，終場128：118公鹿拿下這場比賽的勝利，不過令人擔憂的是，字母哥在比賽剩下7分46秒時右腳踝受傷下場。

公鹿的米德爾頓轟下全場最高的39分，外加9籃板5助攻，字母哥砍進34分並抓下9籃板和送出5次助攻，布雷德索（Eric Bledsoe）貢獻15分7籃板8助攻的全能表現，S.布朗（Sterling Brown）則是投進3顆3分球，並攻下15分。

快艇的新人吉爾吉斯亞歷山大 （Shai Gilgeous-Alexander）15投中8得到21分為全隊最高，J.格林（JaMychal Green）挹注16分8籃板，W.錢德勒（Wilson Chandler）3分球6投中5，攻下15分。

本場勝利入帶後，近況不錯的公鹿取得4連勝，且近12場比賽拿下9勝。本場的失利則是讓快艇終止6連勝，但快艇近期戰績依舊傲人，包括這場比賽，近13場比賽僅輸掉2場。

布雷德索（圖右）本場攻下15分，外加7籃板8助攻的全能表現。（今日美國）

吉爾吉斯亞歷山大（圖中）斬獲快艇全隊最高的21分。（今日美國）

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