戴資穎大馬賽對決依瑟農 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（VICTOR提供）

自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

今天的馬來西亞羽球公開賽，我國好手戴資穎將會於女單八強出賽對上泰國好手依瑟農，小戴生涯和她交手23次，取得10勝13敗的劣勢。球迷們千萬別忘了收看轉播為戴資穎加油！

今日有兩場的NBA轉播，東部公鹿和七六人間的頂尖對決，這場比賽將有可能左右東部的種子排名!此外上午10:30還有勇士對湖人的比賽，兩場比賽都精采可期，球迷別忘了鎖定轉播囉!

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MLB也有三場比賽的轉播，分別為藍鳥對上印地安人，第二場小熊對上勇士的比賽則由日籍投手達比修掛帥先發，本場比賽他能否順利拿下本季首勝呢?第三場為遊騎兵對天使，喜歡哈維（Matt Harvey）的球迷千萬別錯過今天的轉播囉！

中華職棒的部分四隊都將出賽，中信兄弟和Lamigo桃猿的比賽分別派出的是楊志龍和洋投李茲，土洋對決誰能拿下勝利呢?富邦悍將和統一獅的比賽則是由施子謙對上的是洋投索沙，索沙本季出賽防禦率僅1.69，施子謙能否拿出更好的表現追求本季首勝呢？

日職方面王柏融將首次於東京巨蛋面對西武隊，剛終止連續安打場次的王柏融，能否於新的系列賽重振旗鼓，拿出好的表現呢？另外一場樂天與歐力士的比賽，我國好手宋家豪也有可能會在比賽中後援登板，千萬別錯過這兩場的日職轉播，為旅外好手加油打氣。

NBA

08:00 公鹿@七六人 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

10:30 勇士@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

06:00 藍鳥@印地安人 Fox體育台

07:15 小熊@勇士 民視

10:00 遊騎兵@天使 Fox體育台

CPBL

17:05 統一獅@富邦悍將 WinTv綜合台

17:05 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

NPB

17:00 西武@火腿 Fox體育2台、Fox體育3台

17:00 樂天@歐力士 Fox體育台

SBL

19:00 台銀@富邦 WinTv綜合台

馬來西亞羽球公開賽八強

15:00 大馬賽八強 愛爾達體育三台

王柏融。（記者陳志曲攝）

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