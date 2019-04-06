射箭》和教練約定好了！「天才少女」譚雅婷無懼病痛拚奧運

譚雅婷。（中華企業射箭聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「天才少女」譚雅婷去年左手小指掌骨骨折骨折，但更困擾她的是左腳足底筋膜炎，儘管傷病接踵而至，進軍2020東京奧運的決心從未動搖。她說：「我和教練約定，要拚第三次奧運！」

企業射箭聯賽元年今續在國立體育大學射箭場較勁，選秀狀元后譚雅婷披甲山林射箭隊戰袍出賽，第三輪在女子個人賽對到凱撒射箭隊蔡雨芝，輕鬆寫意連下三局，以6：0輕騎過關，狀況已明顯回溫。

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譚雅婷去年11月底在家中不慎踩空樓梯，導致左手小指掌骨骨折，開刀後置入鋼板和鋼釘，她透露，這是她射箭生涯第一次開刀，持弓練習和做重訓時還有是有影響。但更困擾她的，其實是2015年底發現的足底筋膜炎。

譚雅婷表示，自從足底筋膜炎發作之後，現在同樣跑20分鐘卻只能跑3公里左右。為了降低足底筋膜炎的影響，現在她試著改變走路的方式，也穿著特製鞋墊來緩衝，但跑步減量，體能已下滑，譚雅婷說：「就是找到和困擾多年的足底筋膜炎和平共處方式，調整心態和訓練方式，彌補體能回不去的缺口。」

譚雅婷是2016年里約奧運的女團銅牌成員，今年目標將是搶下進軍東奧的門票，盼在個人賽也能奪牌，「我一直覺得個人賽有進前3實力，可惜沒能如願，一比完我就跟教練說：『我要拚2020東京奧運！』這是我們的約定，南韓有幾位名將比過三、四屆奧運，他們可以，我一定也可以！」

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