NCAA》睽違22年延長賽！維吉尼亞大學戰勝德州理工 奪隊史首冠

杭特此仗繳出27分、7籃板。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NCAA美國大學男子籃球錦標賽「三月瘋」今進入最後高潮，維吉尼亞大學在22年首見冠軍賽延長賽，由杭特（De'Andre Hunter）下半場、延長賽共進帳22分，包括正規時間12.9秒追平三分彈，率隊以85：77氣走德州理工，奪隊史首座冠軍。

NCAA男子組冠軍賽上次延長賽為1997年亞利桑那大學與肯塔基大學，如今相隔22年維吉尼亞、德州理工再戰至延長賽，顯見實力伯仲之間。

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德州理工開賽進攻嚴重受阻，歷經8投皆墨低潮，直到12分40秒投進第一球，而維吉尼亞上半場共砍進5顆三分球，半場取得32：29領先。

射手蓋伊攻下24分。（美聯社）

易籃後，兩軍進攻效率逐漸提升，有望在今年NBA選秀於樂透區中選的杭特，下半場、延長賽共拿22分，其中下半場最後12.9秒接獲傑洛米（Ty Jerome）傳球於底線砍進追平三分彈，更是球隊續命關鍵，杭特全場三分球5投4中，繳出27分、7籃板。射手蓋伊（Kyle Guy）挹注4顆三分球，攻下24分，傑洛米進帳16分、9助攻及8籃板，多次穿針引線的漂亮助攻，稱職扮演進攻發動機角色。

德州理工下半場後段展開追分秀，一度眼見有贏球逆轉希望，無奈最後被杭特砍進追平三分彈，延長賽僅拿9分，與隊史首冠失之交臂。卡爾佛（Jarrett Culver）被視為2019年NBA選秀樂透區成員，歷經前8次出手皆是空包彈，最後35.1秒擺進超前2分，幫助球隊在下半場首度領先，無奈延長賽得分掛蛋，全場繳出15分、9籃板及6助攻。替補出發的法蘭西斯（Brandone Francis）賽季平均僅6.2分，此仗爆發斬獲17分，另一先發射手莫瑞提（Davide Moretti）砍進3顆三分球，攻下15分。

卡爾佛全場繳出15分、9籃板及6助攻。（今日美國）

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