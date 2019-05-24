MLB》吉歐里多完投完封 白襪勝太空人扳平系列賽（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，白襪作客太空人主場4連戰最終戰，白襪靠著先發投手吉歐里多（Lucas Giolito）完全壓制太空人打線，完投9局被敲4安送出9張老K無失分的神威表現，終場以4：0擊敗太空人拿下2連勝，讓此系列賽戰成2：2平手。

吉歐里多面對太空人完投9局0失分拿下本季第6場勝投。（法新社）

3局上半，桑契斯（Yolmer Sanchez）率先敲出左外野方向的深遠二壘打，下一棒的迪爾森（Charlie Tilson）選到保送，孟卡達（Yoan Moncada）擊出二壘安打送回壘上的桑契斯替白襪先馳得點，接著安德森（Tim Anderson）在二三壘有人的情況下擊出帶有1分打點的一壘安打，阿布瑞尤（Jose Abreu）的滾地球出局將三壘的隊友送回來，這局白襪就進帳3分。

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4局上半，昨日才雙響砲的希梅涅茲今日手感依舊火燙，再度掃出距離414呎遠的陽春全壘打，這球初速來到112.5 MPH（英里/小時），幫助白襪將比數拉開到4：0。

希梅涅茲本場打出一發全壘打貢獻1分打點。（法新社）

白襪陣中桑契斯單場4支3猛打賞的表現最佳，太空人全場受到吉歐里多的壓制僅敲4安，其中布蘭特利（Michael Brantley）一人貢獻2支表現最優。

白襪先發投手吉歐里多完投9局被敲4安無失分，另還送出9次三振拿下完封勝，這也是他本季第6勝場勝投。太空人的年輕先發投手馬丁（Corbin Martin）本場僅投3.1局被敲6安失4分3分自責分吞下敗投。

馬丁本場僅投3.1局失4分吞下敗投。（法新社）

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