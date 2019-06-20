NBA》騎士一哥換人當？曝「愛神」下季可能去鵜鶘

騎士明星大前鋒洛夫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）西遊湖人後，就積極地準備留下明星大前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love），季前他和球隊簽下4年1.2億美元天價大約，卻因左腳動刀本季只打了22場比賽，遭曝可能被交易，而剛完成重磅交易的鵜鶘則有興趣接手。

迎接「後詹姆斯時代」的騎士隊，本季一蹶不振、僅拿下9場勝利，名列東部倒數第二名。在詹皇離開後成為球隊「新一哥」的明星大前鋒洛夫，本季因傷只打了22場比賽，場均27.2分鐘，貢獻17分10.9個籃板2.2次助攻。下個球季，洛夫去年夏天簽下的新合約，就會開始生效。即將進入重建期的騎士，今傳出希望能交易洛夫來以換取年輕潛力股。

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而折騰大半年，終於丟出燙手山芋的鵜鶘，用早已無心戀棧的A.戴維斯（Anthony Davis），除了有望迎來有「詹皇接班人」的杜克怪物威廉森（Zion Williamson），如今又從湖人換來波爾、英葛蘭、哈特等優質潛力股。

美媒《誠懇家日報》今撰文指出，鵜鶘打算用首輪第4順位籤當籌碼，換來能成為即戰力的一位全明星賽球員，而今年30歲的洛夫不但是五屆全明星球員，也曾詹皇身旁的得冠助手，而他與前騎士總管、現任鵜鶘隊新總管葛里芬（David Griffin）私交良好。

今年30歲的洛夫和詹皇一起奪冠。（資料照，今日美國）

該文也指出，葛里芬打算建立以威廉森和射手J.哈勒戴 （Jrue Holiday）為核心的球隊，他也希望能藉由交易來洛夫補強陣容深度，達成讓球隊在2年内殺進季后賽的目標。

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