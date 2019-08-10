NBA》火箭將延遲支付魏少薪水 網友評價兩極

衛斯布魯克加盟火箭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊魏斯布魯克（Russell Westbrook）當初與雷霆簽下五年2.07億美金的鉅約，而根據聯盟消息，魏少將接受火箭隊把今年應支的部分薪水延到未來數年，而消息傳出後網友們也對魏少這個舉動擁有不一評價。

《New York Times》記者Marc Stein指出，為了讓火箭隊的交易更方便，衛斯布魯克同意由下一季3860萬美金的薪水開始調整合約的付款時程，以改善球隊的支出狀況，這項調整並不會改變火箭隊要給衛斯布魯克的總金額，不過勢必將會讓火箭隊減輕巨額預付款的壓力。

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被調整的確切金額及時間並未公開，雖然衛斯布魯克應得的金額會如合約上所定，不過因為給付時間不同造成的價差，則是他可能會面臨的犧牲，但從火箭的交易情況看來，衛斯布魯克的合約勢必需要一些調整。

不過無庸置疑的是，衛斯布魯克想要和哈登（James Harden）一起打球，因此他們便很有機會在下一季問鼎NBA冠軍；而雷霆雖然下一季恐怕很難走得長遠，手上有換來的大量選秀權也將在未來帶來強大的優勢。

網友們對於火箭隊調整付錢時間的反應不一，有人無法接受延遲付薪，應該考量時間造成的成本，也有人認為這是衛斯布魯克願意全心幫助球隊的表現，可見想爭奪冠軍的決心，不過也有網友指出，德州並沒有課徵所得稅，而奧克拉荷馬州則有5.25%，因此在上個四年的合約中，衛斯布魯克便能因所得稅的差異現賺9百萬美金。

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