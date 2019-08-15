網球》前球后芭提回穩淘汰莎拉波娃 辛辛那提開胡晉16強

澳洲前世界球后芭提旗開得勝。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，澳洲前世界球后芭提（Ashleigh Barty）旗開得勝，6：4、6：1淘汰俄國人氣美女莎拉波娃（Maria Sharapova），頭號種子回穩挺進女單16強，也一吐上週多倫多羅傑斯盃爆冷首戰出局、甚至丟了全球No.1頭銜的悶氣。

芭提上月法網贏得生涯首座大滿貫后冠，女單排名順勢首登全球之首，但接下來溫布頓16強草草出局，轉戰多倫多又意外一輪遊，終讓「日本小威」大坂直美超越重返球后，所幸突如其來打擊沒讓芭提亂了陣腳，「我知道在多倫多準備不夠，本週已找回節奏，試著與世界上最好競爭者對抗，確保每一分都能打好。」

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俄國人氣美女莎拉波娃遭淘汰。（法新社）

芭提與試圖東山再起的莎拉波娃第3度狹路相逢，澳女汲取今年初澳網16強贏球經驗，開賽克服先遭破發劣勢，從1：3回破追平，關鍵第10局再破搶下首盤；次盤芭提乘勝追擊，一路壓制外卡參賽的莎娃，直落2鎖定勝利，「第1盤我起初沒開打，接下來漸入佳境，第2盤我更加專注，才能順利出線。」至於第2種子大坂直美歴經2小時7分鐘拉鋸，才以7：6（7：3）、2：6、6：2力退白俄羅斯薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），即將與我國謝淑薇爭8強門票。

大坂直美即將與我國謝淑薇爭8強門票。（法新社）

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