NBA》前龍王又被擺上交易桌？美媒曝馬刺已和3球隊接觸

德羅森傳又被擺上交易桌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球星德羅森（DeMar DeRozan）確定要被賣了？今有美媒爆料德羅森恐怕將會成為今夏會被交易的最新NBA球星，據傳馬刺已經和一些球隊討論過交易他的可能性，包括尼克、公牛和鵜鶘都有可能是這位明星後衛的新東家。

美媒《Scoop B Radio》節目主持人羅賓森（Brandon Robinson）今在推特爆料，馬刺隊已經和多支對德羅森有興趣的球隊聊過交易他的可能，其中包括尼克、公牛和塘鵝。

請繼續往下閱讀...

美媒《Scoop B Radio》節目主持人羅賓森今在推特爆料，馬刺已和三支球隊聊過交易德羅森的可能性。（圖片取自推特）

德羅森現在還剩下2年合約，2016年夏天他獲得了一份5年1.39億美元的頂薪合約，這代表下個賽季他的年薪將來到2770萬美元，同時2020-21賽季的合約還帶有球員選擇權，如果德羅森明年夏天選擇跳出合約，屆時將能成為一名非受限的自由球員。

雖然《San Antonio Express-News》記者Mike Finger先前指出，馬刺高層目前仍有可能在今夏開出一份頂薪合約提前留下德羅森，但若雙方在開季仍後仍沒續約，德羅森幾乎確定將會在明夏成為自由球員。而明年自由市場最大咖的球星大概就是A.戴維斯（Anthony Davis），所以如果德羅森投入明年自由市場，屆時將能吸引許多球隊捧大約搶人。

去年德羅森才遭暴龍隊交易到馬刺，當時他一度情緒崩潰，並把自己在《Instagram》上的照片全數刪除。如果他再次遭到馬刺交易，那將會是他連續兩季身為球隊主力，卻都被球隊給交易出去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法