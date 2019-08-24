晴時多雲

NBA》前龍王又被擺上交易桌？美媒曝馬刺已和3球隊接觸

2019/08/24 15:27

德羅森傳又被擺上交易桌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球星德羅森（DeMar DeRozan）確定要被賣了？今有美媒爆料德羅森恐怕將會成為今夏會被交易的最新NBA球星，據傳馬刺已經和一些球隊討論過交易他的可能性，包括尼克、公牛和鵜鶘都有可能是這位明星後衛的新東家。

美媒《Scoop B Radio》節目主持人羅賓森（Brandon Robinson）今在推特爆料，馬刺隊已經和多支對德羅森有興趣的球隊聊過交易他的可能，其中包括尼克、公牛和塘鵝。

美媒《Scoop B Radio》節目主持人羅賓森今在推特爆料，馬刺已和三支球隊聊過交易德羅森的可能性。（圖片取自推特）

德羅森現在還剩下2年合約，2016年夏天他獲得了一份5年1.39億美元的頂薪合約，這代表下個賽季他的年薪將來到2770萬美元，同時2020-21賽季的合約還帶有球員選擇權，如果德羅森明年夏天選擇跳出合約，屆時將能成為一名非受限的自由球員。

雖然《San Antonio Express-News》記者Mike Finger先前指出，馬刺高層目前仍有可能在今夏開出一份頂薪合約提前留下德羅森但若雙方在開季仍後仍沒續約，德羅森幾乎確定將會在明夏成為自由球員。而明年自由市場最大咖的球星大概就是A.戴維斯（Anthony Davis），所以如果德羅森投入明年自由市場，屆時將能吸引許多球隊捧大約搶人。

去年德羅森才遭暴龍隊交易到馬刺，當時他一度情緒崩潰，並把自己在《Instagram》上的照片全數刪除。如果他再次遭到馬刺交易，那將會是他連續兩季身為球隊主力，卻都被球隊給交易出去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.