南湖盃》能仁國慶連假尬兩場盃賽 趕場拚一日三戰

能仁家商南湖盃出戰泰國隊。（記者吳孟儒攝）



〔記者吳孟儒／台北報導〕南湖盃國際高中籃球邀請賽今於南湖高中持續熱戰，能仁家商以71：67險勝泰國特雷爾國際學校，接下來他們還將趕場到台北體育館出征扶輪盃，一日三戰，加上路途奔波，對球員體力無疑是一大考驗。

能仁為107學年度HBL冠軍，今年在林彥廷、丁冠皓、高錦瑋等一票主力畢業後，挑戰衛冕之路並不好走，季後透過多場實戰，盼找出勝利方程式。

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本週適逢國慶連假，投入兩場盃賽的能仁，今早先在紅館比賽，下午回到南湖高中出戰後，隨即返回紅館續戰，教練李正豪透露，由於陣中還有傷兵緣故，人手吃緊，無法分成兩隊出征，迫於無奈只能趕場。

能仁家商南湖盃出戰泰國隊。（記者吳孟儒攝）



對此李正豪強調，不會把球員操過頭，畢竟比賽是要讓更多人有機會磨練，多累積經驗，因此輪替會很頻繁，他也更會注重選手體能調配，避免受傷。

能仁透過賽事驗收訓練成果，李正豪認為團隊防守強度能得再提升，此外，他也從中看到球員亮眼表現，點名王鈞聖的進步有目共睹，「雖然身材條件並不出色，但他肯拚肯搶，防守態度很好，具備衝搶籃板的意識，靈活性也優於高個子。」

本週南湖盃結束，能仁將續戰長耀盃，積極備戰新學度HBL，李正豪坦言挑戰衛冕肯定有壓力，但現在就是一步一步來，完成每一次的階段性目標。

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