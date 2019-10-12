NBA》抵制無力！中國深圳賽座無虛席 AD傷退湖人吞敗

中國賽今移師深圳也座無虛席，熱度絲毫不受風波影響。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）的「挺自由、撐香港」推特發文起頭，加上NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）聲明，讓中國抵制NBA一事不斷延燒，但上海熱身賽吸引近滿場球迷，今比賽移師深圳也座無虛席，熱度絲毫不受風波影響，最終籃網以91：77 大勝湖人。

湖人在上海賽以111：114不敵籃網，今深圳賽志在練兵，詹姆斯（LeBron James）只上場12分鐘貢獻6分、4助攻，A.戴維斯（Anthony Davis）因右手大拇指扭傷提前退場，進帳6分、3籃板，兩大主力在下半場皆未上場。

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厄文（Kyrie Irving）因首戰臉部遭撞擊，本場比賽高掛免戰牌，不過籃網此役團隊命中率45.8％，飆進13顆三分球，全場最多領先19分，無懸念收下比賽勝利。

雷佛特（Caris LeVert）先發拿22分為籃網隊最佳，湖人最高得分為A.布萊德利（Avery Bradley）的14分。今天的深圳賽比照上海賽，賽前及賽後都取消記者會，避免教練及選手問到敏感問題。

吞下2連敗的湖人，回美國後還有3場熱身賽，對手皆為勇士；籃網下週六對衛冕軍暴龍，爭取熱身賽4戰全勝。

深圳賽吸引近滿場球迷。（法新社）

深圳賽吸引近滿場球迷。（美聯社）

深圳賽吸引近滿場球迷。（路透）

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