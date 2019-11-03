裙襬搖搖LPGA》全民幫找球！ 南韓金寅敬一洞花8桿才下莊

金寅敬今第2洞開球失準，還差點讓小白球失蹤，黯然退出爭冠行列。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／林口報導〕南韓女將金寅敬是2017年英國女子公開賽冠軍得主，在2019年台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽一度有機會爭冠，卻在今日第2洞開球失準，還差點讓小白球失蹤，黯然退出爭冠行列。

金寅敬前3回合結束以低於標準桿12桿居第5名，落後首位的N.柯達雖有6桿距離，但仍屬於爭冠組。

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金寅敬在第2洞開球把球打入車道旁的草叢，讓不少民眾上演「全民找球」戲碼，耗時許久才看見小白球，而金寅敬在標準桿5桿的第2洞花了8桿才下莊。

觀賽的熱心民眾也幫忙找球。（記者林岳甫攝）

美麗華球場第2洞525碼，不少選手能在該洞抓小鳥開張，而金寅敬在2、3回合都成功拿到博蒂，但今日球場強風，她開球就把球送至左邊草叢區。該組因屬於爭冠組，所以不少民眾於一旁觀看選手比賽，當下大夥全部在草叢邊查看，等待許久才有一熱心民眾大喊：「球在這邊！」。

幸運找到小白球的金寅敬，起初試圖直接在草叢將球送回球道上，但比劃了幾下深知難度頗高，決定重新把球拿起重拋，使她這洞就花了8桿，即使第6洞、第9洞相繼拿到博蒂，也難以挽救這要命失誤。

熱心民眾也幫忙找球。（記者林岳甫攝）

金寅敬在標準桿5桿的第2洞花了8桿才下莊。（記者林岳甫攝）

金寅敬在標準桿5桿的第2洞花了8桿才下莊。（記者林岳甫攝）

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