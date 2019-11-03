裙襬搖搖LPGA》說到做到！徐薇淩上演獵鷹秀

徐薇淩在第8洞成功獵下老鷹。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣裙襬搖搖LPGA今進行最後一輪，昨天笑稱自己要抓老鷹的徐薇淩，此輪在第8洞成功獵下老鷹，最終以68桿繳卡，總桿280桿完賽。

這週和徐薇淩同組的選手N.柯達、朴城炫都曾獵下老鷹，昨打完第3輪後，她笑說：「下一輪應該換我了吧！」而她今天也說到做到，在第8洞獵鷹成功，共抓下1老鷹、4博蒂、2柏忌，以68桿完賽，4回合總計280桿。

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徐薇淩在第8洞成功獵下老鷹。（記者塗建榮攝）

被外國選手暱稱為「Eagle Hsu」的徐薇淩，本季共累積10隻老鷹，原本她計畫想在第15洞獵鷹，卻提早在第8洞出現，她笑說：「避免夜長夢多。」

對於本週表現，徐薇淩表示，放下心裡的大石頭，「今年狀況其實沒到這麼好，賽前很怕無法達到大家的期待。」她在前兩年的裙襬搖搖LPGA都打進前10名，去年也一度有爭冠機會。

本季徐薇淩開季澳洲公開賽拿下第3名，整年下來被淘汰的場次相當少，晉級決賽後卻不一定能打出理想成績。對此，她認為，心理上的問題較多，而教練利格勒（Tony Ziggler）會鼓勵她，「狀況不好都可以晉級，只要狀況調整好，該來的就會來。」她也期許自己在結束年底賽事後，能好好調整，為明年賽季做準備。

徐薇淩。（記者塗建榮攝）

徐薇淩在第8洞成功獵下老鷹。（記者塗建榮攝）

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