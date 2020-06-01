電競》疫情無法出門！ 手遊《黑色沙漠》舉辦線上見面會提供９種語言字幕

《海地爾宴會 AT HOME 》直播現場。（廠商提供）

〔體育中心／綜合報導〕韓國遊戲研發商珍艾碧絲（Pearl Abyss）紀念《黑色沙漠》營運1周年，在周末（30日）舉辦了線上見面會 《海地爾宴會 AT HOME》。 由於疫情的關係近期無法進行大規模的線下活動與冒險家們互動，因此改以直播的方式首次與全球冒險家在線上共襄盛舉。

《海地爾宴會 AT HOME 》遊戲內同步進行活動。（廠商提供）

珍艾碧絲是韓國遊戲公司中第一個以全球直播的方式進行活動的公司。總共提供了韓文, 英文, 俄文, 西班牙文, 土耳其文, 葡萄牙文, 日文, 中文, 泰文9種語言的字幕及翻譯。

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活動開始前邀請了韓國知名樂團FLASIC演奏《黑色沙漠》BGM卡爾佩恩OVERTURE開場，率先帶給玩家滿滿的遊戲回憶。

透過此次《海地爾宴會 AT HOME 》也首度公開了2020下半年的更新計畫。其中包括全球冒險家十分期待的全新職業 【哈薩辛 Hashashin （暫譯）】, 其特色為接收瓦倫西亞之神部分力量，操作沙塵暴的阿爾戰士。並擁有以波斯彎刀型態為主武器之沙彎刀（暫譯）與強悍的體魄可以進行肉搏戰。

此外還揭曉了開發中的覆滿白雪高山地帶的「全新地區」和會出現具危險性怪物並富含優渥獎勵的『特化伺服器」，另外，結合PvP及PvE的全新型態戰場「荊棘攻防戰」預計將在下半年度更新。

遊戲互動內容上，新增「全球阿勒沙競技場」、 賽馬更新、據點戰更新、 海賊&懸賞通緝, 以及星座等等的全新內容。

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