中職Live》高國輝陽春砲追回一分 悍將1：2桃猿

第四局

第三局

3局上，富邦三上三下。

3局下，林泓育游擊穿越安打，朱育賢中間穿越安打，林承飛本壘界外小飛球出局，陽耀勳游擊滾地球形成雙殺。

第二局

2局上，1出局後，高國輝左外野方向陽春全壘打，悍將1：2桃猿，林益全二壘滾地球出局，辛元旭右外野飛球出局。

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2局下，1出局後，郭嚴文四壞保送，陳晨威左外野飛球出局，林智平中間方向安打，梁家榮一壘滾地球出局。

第一局

1局上，1出局後，張正偉右外野方向一壘安打，一壘跑者遭牽制出局，張進德三振出局。

1局下，1出局，林智平內野安打上壘，隨後盜壘失敗，梁家榮中間方向安打，林泓育四壞保送，朱育賢三游間穿越安打，二壘跑者回來得分，悍將0：1桃猿，林承飛左外野安打，二壘跑者回來得分，悍將0：2桃猿，陽耀勳三振出局。

富邦悍將先發打線

1.李宗賢 , SS

2.張正偉 , RF

3.張進德 , DH

4.蔣智賢 , 2B

5.高國輝 , LF

6.林益全 , 1B

7.辛元旭 , 3B

8.林哲瑄 , CF

9.林宥穎 , C

先發投手:陳仕朋

樂天桃猿先發打線

1.陳晨威 , CF

2.林智平 , 3B

3.梁家榮 , 1B

4.林泓育 , DH

5.朱育賢 , LF

6.林承飛 , SS

7.陽耀勳 , RF

8.張閔勛 , C

9.郭嚴文 , 2B

先發投手:霸能

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