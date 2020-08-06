中職Live》高國輝陽春砲追回一分 悍將1：2桃猿

第四局
第三局
3局上，富邦三上三下。
3局下，林泓育游擊穿越安打，朱育賢中間穿越安打，林承飛本壘界外小飛球出局，陽耀勳游擊滾地球形成雙殺。
第二局
2局上，1出局後，高國輝左外野方向陽春全壘打，悍將1：2桃猿，林益全二壘滾地球出局，辛元旭右外野飛球出局。
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2局下，1出局後，郭嚴文四壞保送，陳晨威左外野飛球出局，林智平中間方向安打，梁家榮一壘滾地球出局。
第一局
1局上，1出局後，張正偉右外野方向一壘安打，一壘跑者遭牽制出局，張進德三振出局。
1局下，1出局，林智平內野安打上壘，隨後盜壘失敗，梁家榮中間方向安打，林泓育四壞保送，朱育賢三游間穿越安打，二壘跑者回來得分，悍將0：1桃猿，林承飛左外野安打，二壘跑者回來得分，悍將0：2桃猿，陽耀勳三振出局。
富邦悍將先發打線
1.李宗賢 , SS
2.張正偉 , RF
3.張進德 , DH
4.蔣智賢 , 2B
5.高國輝 , LF
6.林益全 , 1B
7.辛元旭 , 3B
8.林哲瑄 , CF
9.林宥穎 , C
先發投手:陳仕朋
樂天桃猿先發打線
1.陳晨威 , CF
2.林智平 , 3B
3.梁家榮 , 1B
4.林泓育 , DH
5.朱育賢 , LF
6.林承飛 , SS
7.陽耀勳 , RF
8.張閔勛 , C
9.郭嚴文 , 2B
先發投手:霸能