中職》續留富邦悍將機會大 林宥穎希望拿到複數年合約

林宥穎。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將主戰捕手林宥穎今年球季結束行使FA自由球員權利，未來動向備受矚目，今天他出席富邦「2020年悍動希望公益棒球營」時透露，經紀人說留在悍將機會應該滿大的，他希望拿到一份複數年合約，目前都交給經紀公司處理，還在討論當中。

林宥穎說，「現在提FA都是30歲以上的球員，當然希望複數年合約，這很正常的事情，哪有人提FA不要複數年合約的，就看公司有沒有給這機會，都交由經紀公司會處理。」

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林宥穎本季出賽83場，繳出打擊率0.258、盜壘阻殺率0.417，外帶3轟、30分打點的成績單。

林宥穎。（記者羅志朋攝）

林宥穎表示，進職棒每年成績差不多就是這樣，今年沒有特別好，會提FA是因為要讓後面選手有一個更好的環境，這是他第一年進職棒就決定的事，選擇在這時候提是因為時機到了，至於成功或失敗他不知道，也許沒工作也不一定，提FA就是有這風險，但他願意承擔。

林宥穎指出，行使FA是讓聯盟、球團有多一次經驗，讓台灣棒球往後可以更進步，選手更有保障，有不錯的合約，大家想辦法共利，球團、選手賺錢，想辦法讓這環境賺錢，這規定愈來愈好，有屬於中職的規定，以後就會很好做事，選手在什麼時機應該做什麼事一清二楚。

林宥穎說，他目前已自主訓練3個禮拜，每年差不多都是這個時候展開訓練，對於並肩作戰多年的隊友賴鴻誠行使FA轉戰樂天桃猿，林宥穎說，「這合約還不錯，恭喜他，也祝福他。」

林宥穎（右）。（記者羅志朋攝）

林宥穎今天出席富邦「2020年悍動希望公益棒球營」。（記者羅志朋攝）

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