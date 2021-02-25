晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基家暴勝投王公開道歉 新賽季仍有挑戰在等他

2021/02/25 08:50

赫曼正式向大眾道歉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊赫曼（Domingo German）在經歷家暴案件並服完81場球監後，今天正式開記者會向大眾道歉。

赫曼在2019年於沙巴西亞（CC Sabathia）的慈善晚會上公然對女友施暴，根據《The Athletic》報導指出，他當晚在回家後更持續對女友施暴，還讓其中一位隊友與他老婆到赫曼家去平息他的怒火，隨後他也在大聯盟調查後，受到了實施家暴政策後最嚴重的81場禁賽處罰。

赫曼向老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）、總教練布恩（Aaron Boone）、總管凱許曼（Brian Cashman）等人道歉，他也澄清日前他在IG上發文寫道「一切都結束了」的訊息是指禁賽結束，而非棒球生涯結束，另外他也透露自己目前仍與自己的女友在一起。

赫曼在發表公開聲明前，已與自己的隊友進行溝通，特別是日前公開批判赫曼的左投布里頓（Zack Britton），他也坦承從布里頓那邊得到了很好的建議。

在正式回歸球隊後，赫曼依舊需要爭取先發輪值的位置，他將與蒙哥馬利（Jordan Montgomery）以及賈西亞（Deivi Garcia）爭取開季的第五號先發，2019年赫曼是球隊的勝投王，當時他拿下18勝，防禦率4.03。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。