MLB》洋基家暴勝投王公開道歉 新賽季仍有挑戰在等他

赫曼正式向大眾道歉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊赫曼（Domingo German）在經歷家暴案件並服完81場球監後，今天正式開記者會向大眾道歉。

赫曼在2019年於沙巴西亞（CC Sabathia）的慈善晚會上公然對女友施暴，根據《The Athletic》報導指出，他當晚在回家後更持續對女友施暴，還讓其中一位隊友與他老婆到赫曼家去平息他的怒火，隨後他也在大聯盟調查後，受到了實施家暴政策後最嚴重的81場禁賽處罰。

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赫曼向老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）、總教練布恩（Aaron Boone）、總管凱許曼（Brian Cashman）等人道歉，他也澄清日前他在IG上發文寫道「一切都結束了」的訊息是指禁賽結束，而非棒球生涯結束，另外他也透露自己目前仍與自己的女友在一起。

赫曼在發表公開聲明前，已與自己的隊友進行溝通，特別是日前公開批判赫曼的左投布里頓（Zack Britton），他也坦承從布里頓那邊得到了很好的建議。

在正式回歸球隊後，赫曼依舊需要爭取先發輪值的位置，他將與蒙哥馬利（Jordan Montgomery）以及賈西亞（Deivi Garcia）爭取開季的第五號先發，2019年赫曼是球隊的勝投王，當時他拿下18勝，防禦率4.03。

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