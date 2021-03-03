籃球》願教頭張克佑安息 鄭志龍、李雲翔難忘老大帶兵風格

前台灣男籃隊教練，飛駝隊末代教練張克佑（左）病逝，享壽90歲。（圖片取自臉書）

〔記者梁偉銘／台北報導〕前台灣男籃總教練張克佑日前病逝，享耆壽90歲，籃壇聞訊均感不捨，「籃球博士」鄭志龍說：「我的領導管理與執教風格，受教練影響很深。」現任全國籃協副秘書長李雲翔更直言，始終把張教練視為貴人與恩人。

張克佑除了執掌過台灣男籃兵符，更是軍中體系飛駝隊末代教頭，早期幾乎許多國手當兵，都曾是其麾下子弟兵，並傳承吃苦耐勞的「飛駝精神」，包括PLG職籃執行長「黑人」陳建州、富邦勇士教練許晉哲、松山高中教練黃萬隆等圈內人，已在臉書發文祝福張老一路好走。

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前職籃球星鄭志龍透露，飛駝球員私底下都尊稱張克佑為「老大」，「教練很霸氣，說一不二，只要他擬定的計畫，絕對執行到底，但是要達成的手段卻相當靈活。」阿龍還爆料，自己年輕時彈跳聞名，中距離投籃穩定性，卻是進飛駝後才苦練出來，「老大沒什麼花招，就是體能、投籃和防守，由於要求嚴格，只要待飛駝2年，去甲組球隊反而覺得輕鬆。」

鄭志龍。（資料照，記者林正堃攝）

「小象」李雲翔則表示，張克佑其實是籃球路上的慧眼伯樂，1997年釜山東亞運力保他以飛駝球員身分加入國家隊，「還好那年我沒漏氣，不但被選為亞洲明星球員，男籃隊也贏得東亞運金牌，算是有給老大交待。這一切感覺就像昨天發生的事，印象非常深刻。」

李雲翔。（資料照，記者林正堃攝）

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