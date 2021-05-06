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WSBL》練投到半夜收成效 卓敬助台元挺進冠軍戰

2021/05/06 22:03

台元卓敬（中）大跨步切入，避開中華電信徐千惠（右）抄截。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台元今和電信一戰，為兩隊爭奪冠軍戰門票重要一役，台元林文佑繳出全隊最高18分，卓敬挹注16分，攜手幫助球隊以65：51擊敗電信，確定晉級冠軍戰。

由於電信在前兩循環都不敵台元，若要爭取冠軍戰門票，得要在這兩循環對上台元、台電4戰全勝。背負不能輸的壓力，電信也一掃先前熱機太慢的問題，上半場和台元戰成22：22平手。

不過，第3節電信進攻當機，單節僅拿下8分，反倒是台元多點開花，包含林宛瑜、蔡佩真等人都有分數進帳，一口氣取得雙位數領先，也讓電信無力反撲。

台元卓敬今繳出全隊次高16分，尤其首節獨拿10分，表現虎虎生風。她透露，前兩循環外線命中率不佳，賽後會加練投籃到11點，尤其前役罰球6投僅3中，被教練邱啟益規定要投進300顆後才能休息，「教練對我比較嚴格，之前他要求我假日加練，要投進500顆外線，也有收到成效。」

今天第2的台元獲勝後戰績為6勝2負，電信則為2勝4負，即便電信接下來4戰全勝，在和台元比較對戰後，仍是台元取得3勝優勢，確定提前晉級冠軍戰，屆時將碰上衛冕軍國泰。

即便晉級，邱啟益仍不敢鬆懈，「還是一場一場來，給球員磨練機會是一定要，但先發球員仍得有一定出賽時間。」他也提到，和上季相比，球隊這季表現其實差強人意，無論攻防速度、投籃的自信還是命中率都得加強。

電信教頭梁嘉音則表示，這場很可惜，其實空檔都已經出來，但就是投不進。另外，第2節時電信陽詩慧受傷倒地，讓人手本來就不夠得電信，禁區戰力更加嚴峻，最終只能眼看對手帶走勝利和冠軍戰門票。電信黃湘婷繳出全隊最高16分、6籃板。

台元林文佑切入投籃，造成中華電信防守球員犯規。（記者廖振輝攝）

台元蔡佩真（右）籃下轉身左手上籃。（記者廖振輝攝）

台元彭曉彤（左）。（記者廖振輝攝）

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