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MLB》寫另類歷史！ 天使選秀會上20輪竟全選投手

2021/07/14 11:07

天使在選秀會前20輪全部挑選投手成亮點。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕投手陣容較為薄弱的洛杉磯天使，在選秀會中寫下相當特別的歷史，成為一大焦點，他們在20輪當中的20個選秀權都挑選投手，一口氣共帶進20名投手。

根據《ESPN》報導，另一支曾在選秀會上全選投手的球隊是去年的馬林魚，不過由於疫情衝擊，選秀縮水僅5輪。關於選秀會上全選投手，天使球探主任史萬森（Mike Swanson）向媒體解釋，球團在選秀前幾輪並沒有一定要排除野手，但是在今日最後10輪的某個時候，球團決定「順其自然」。

史萬森繼續補充說：「今天真的是針對投手，很明顯。我們選了20個投手，這對我們來說是今日的一大焦點，有這麼多有價值的投手帶入球團，所以請全力以赴並保持手感。」

《ESPN》也指出史萬森在前幾年的選秀會上也選進相當多投手，2017年選中的前20位有13名是投手，2018年有16名投手，2019年有17位投手，去年選進的4位選手有2位為投手，今年則全選投手。

天使在首輪第9順位選進評價相當不錯的右投Sam Bachman，根據大聯盟報導，他的速球球速落在94至97英里左右，曾經飆出101火球，另外擅長的武器還有滑球和變速球，大聯盟選秀排行榜將Sam Bachman排名第14。

另外這20名投手當中有19名是大學球員。

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