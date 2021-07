MLB》寫另類歷史！ 天使選秀會上20輪竟全選投手

天使在選秀會前20輪全部挑選投手成亮點。(資料照,路透社)

〔體育中心/綜合報導〕投手陣容較為薄弱的洛杉磯天使,在選秀會中寫下相當特別的歷史,成為一大焦點,他們在20輪當中的20個選秀權都挑選投手,一口氣共帶進20名投手。

根據《ESPN》報導,另一支曾在選秀會上全選投手的球隊是去年的馬林魚,不過由於疫情衝擊,選秀縮水僅5輪。關於選秀會上全選投手,天使球探主任史萬森(Mike Swanson)向媒體解釋,球團在選秀前幾輪並沒有一定要排除野手,但是在今日最後10輪的某個時候,球團決定「順其自然」。

請繼續往下閱讀...

史萬森繼續補充說:「今天真的是針對投手,很明顯。我們選了20個投手,這對我們來說是今日的一大焦點,有這麼多有價值的投手帶入球團,所以請全力以赴並保持手感。」

《ESPN》也指出史萬森在前幾年的選秀會上也選進相當多投手,2017年選中的前20位有13名是投手,2018年有16名投手,2019年有17位投手,去年選進的4位選手有2位為投手,今年則全選投手。

天使在首輪第9順位選進評價相當不錯的右投Sam Bachman,根據大聯盟報導,他的速球球速落在94至97英里左右,曾經飆出101火球,另外擅長的武器還有滑球和變速球,大聯盟選秀排行榜將Sam Bachman排名第14。

另外這20名投手當中有19名是大學球員。

The Angels had 20 draft picks.



The Angels drafted 20 pitchers. pic.twitter.com/tjAIGIhMuf