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籃球》中國14歲少女身高竟有226公分 輕鬆輾壓賽場讓網友看呆

2021/07/16 10:13

〔體育中心／綜合報導〕中國近期舉辦全國U15籃球聯賽女子組決賽，來自山東西王籃球俱樂部的張子宇，年僅14歲的她身高擁有226公分追平中國名將姚明。她在比賽中猛砍42分，被中國網友戲稱，比賽還沒開始就結束了。

根據影片顯示，張子宇比現場其他球員高出一截，她完全稱霸禁區，輕鬆在籃下拿分、搶籃板、賞火鍋。張子宇在這場比賽狂砍42分、抓下25顆籃板、另賞6次火鍋，幫助山西王隊摘冠。

張子宇是出生籃球世家，她的父母都是籃球選手，父親的身高為213公分，母親則是前中國女籃國手于瑛，她的身高為198公分。張子宇在8歲時接觸籃球，並展開正式訓練，她在小學六年級時，身高就有211公分。

張子宇的偶像是NBA巨星詹姆斯（Lebron James）和籃網球星哈登（James Harden）。

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