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MiLB》陳聖平敲關鍵超前安 延長賽助隊收勝

2021/07/19 15:05

陳聖平。（資料照，中央社）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇低階1A牛皮隊的台灣好手陳聖平，今日在與教士低階1A暴風雨隊的比賽中，雖然前面4打數未能敲安，但延長賽他敲出關鍵安打，幫助球隊以6：3收下勝利。

陳聖平在本場比賽擔任先發第7棒游擊手，他在2局上2好3壞情況下揮空遭到三振，4上敲中外野飛球出局，6局上擊出滾地球出局，8局上右外野飛球出局。

雙方以2：2進入延長賽，10局上牛皮隊靠著保送攻占滿壘，此時陳聖上場打擊不僅敲安，對方右外野手還發生失誤，牛皮隊一連攻下3分，陳聖平上到三壘，下一棒Danny Oriente敲安護送陳聖平回到本壘得分，為隊再添分數，10局下暴風雨隊追回1分，但未能造成威脅，終場牛皮隊則以6：3擊敗暴風雨隊。

陳聖平本場比賽5打數1安打，有2分打點，跑回1分，遭1次三振，打擊率.208。

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