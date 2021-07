MiLB》陳聖平敲關鍵超前安 延長賽助隊收勝

陳聖平。(資料照,中央社)

〔體育中心/綜合報導〕效力響尾蛇低階1A牛皮隊的台灣好手陳聖平,今日在與教士低階1A暴風雨隊的比賽中,雖然前面4打數未能敲安,但延長賽他敲出關鍵安打,幫助球隊以6:3收下勝利。

陳聖平在本場比賽擔任先發第7棒游擊手,他在2局上2好3壞情況下揮空遭到三振,4上敲中外野飛球出局,6局上擊出滾地球出局,8局上右外野飛球出局。

雙方以2:2進入延長賽,10局上牛皮隊靠著保送攻占滿壘,此時陳聖上場打擊不僅敲安,對方右外野手還發生失誤,牛皮隊一連攻下3分,陳聖平上到三壘,下一棒Danny Oriente敲安護送陳聖平回到本壘得分,為隊再添分數,10局下暴風雨隊追回1分,但未能造成威脅,終場牛皮隊則以6:3擊敗暴風雨隊。

陳聖平本場比賽5打數1安打,有2分打點,跑回1分,遭1次三振,打擊率.208。

T10-Rawhide score 4! 2-run single by SP Chen give the Rawhide the lead. Mason Berne score off a throwing error by Matthew Acosta. Chen scores off Danny Oriente’s RBI single! Rawhide lead 6-2